Spór z sąsiadem o ogrodzenie. Jak go rozwiązać?

Który z sąsiadów powinien pokryć koszty wymiany lub naprawy ogrodzenia? Co zrobić i gdzie się zwrócić, gdy nie możemy ustalić, gdzie zaczyna się posesja jednej osoby, a kończy drugiej?

W przypadku, gdy sąsiedzi nie mogą zgodzić się co do tego, gdzie kończy się teren jednej osoby, a zaczyna drugiej, wynikający z tego spór jest prawnie znany jako spór graniczny. Przykładami problemów może być ściana, która wymaga naprawy lub koszt wymiany ogrodzenia. Niestety często spory tego typu przybierają zły obrót, a rozstrzygnięcie ich trwa długo. Warto być zatem świadomym praw dotyczących sporów granicznych i tego, jak można sobie rozsądnie z tym poradzić.





Spór o ogrodzenie

Zgodnie z radą Citizens Advice: „Zanim rozwiążemy problem związany z ogrodzeniem, musimy wiedzieć, gdzie przebiega granica między posiadłościami. Dzięki temu, łatwiej będzie ustalić, na czyjej posesji znajduje się ściana lub ogrodzenie. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego, jest zajrzenie do dokumentów prawnych, które otrzymaliśmy przy zakupie domu. Jeśli ich nie mamy, możemy kupić dokumentację w Land Registry, co nie kosztuje dużo. Dobrym pomysłem może być również kupno dokumentów dotyczących domu naszego sąsiada, które mogą zawierać informacje, jakich nie znajdziemy w swojej dokumentacji”.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się z naszym sąsiadem co do tego, gdzie przebiega granica, możemy uzyskać pomoc od RICS – współpracuje z geodetami, którzy mogą pomóc w problemach związanych z nieruchomościami.

Opinia rządowa

Oto, co rząd ma do powiedzenia na temat prawnej strony sporów o mur graniczny, ogrodzenie, żywopłot lub drzewa między posesjami. Najpierw oczywiście radzi rozstrzygnąć spór nieformalnie, zanim konieczna będzie interwencja Councilu.

W przypadku, gdy jest to niemożliwe, należy poprosić swój Council o formularz skargi, jeśli ogrodzenie dotyczy poniższych kwestii:

- dwóch lub więcej przeważnie zimozielonych drzew lub krzewów,

- wysokich na ponad 2 metry,

- mających wpływ na naszą przyjemność korzystania z domu lub ogrodu przez jego wysokość.

Możliwe, że będziemy musieli zapłacić za rozpatrzenie naszej skargi przez Council.

Kiedy można przycinać żywopłoty lub drzewa?

Możemy przycinać gałęzie i korzenie, które przechodzą na naszą posiadłość z posesji sąsiada lub z drogi publicznej. Przycinać można je tylko do granicy nieruchomości. Jeśli przytniemy więcej, to nasz sąsiad może nas pozwać do sądu za zniszczenie jego własności.

W przypadku gdy mieszkamy na obszarze objętym ochroną lub drzewa na naszej granicy są tą ochroną objęte, możemy potrzebować pozwolenia Councilu na ich przycięcie. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy żywopłot sąsiada rośnie na granicy z nami, to sąsiad jest odpowiedzialny za jego utrzymanie, żeby np. nie niszczył naszej własności ani nie rósł zbyt wysoko. Jeśli uszkodzą twoją własność, twój sąsiad może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Gdy nasza posiadłość graniczy z drogą?

W przypadku gdy nasza nieruchomość graniczy z drogą, to władze zajmujące się drogami publicznymi mogą nas poprosić o przycięcie żywopłotów lub drzew na naszej posesji, jeśli stanową one przeszkodę na drodze. Jeśli w takiej sytuacji odmówimy spełnienia prośby, władze mogą nas obciążyć za to, jeśli same wykonają tę czynność.

