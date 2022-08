Społeczność polska w całym Londynie zachęcana do korzystania z bezpłatnego zestawu do badań przesiewowych w kierunku raka jelita NHS

artykuł dostarczony przez klienta

NHS London prowadzi kampanię ratującą życie, aby zachęcić polskie społeczności w całym Londynie do wykonania bezpłatnego testu przesiewowego NHS w kierunku raka jelita, który sprawdza czy mogą mieć raka jelita.

W Wielkiej Brytanii każdego roku u 43 000 osób diagnozuje się raka jelita. Jest to jednak jeden z nowotworów, których można uniknąć.

Profesor Brian Saunders, konsultant gastroenterolog w szpitalu St Marks, biorący udział w kampanii, mówi: „Zestaw do testów domowych to bezpieczny sposób testowania. Możesz to zrobić w domu, w intymnej atmosferze i wygodnie.

Badania przesiewowe mogą pomóc w zapobieganiu rakowi jelita lub wykryciu go na wczesnym etapie, kiedy łatwiej go leczyć. Ci, którzy wykonali badania przesiewowe w kierunku raka jelita, są o 25% mniej narażeni na śmierć z powodu raka jelita”.

„Dlatego NHS wysyła bezpłatne zestawy do badań przesiewowych w kierunku raka jelita do użytku w domu. Są one przeznaczone dla osób bez objawów i większość osób nie wymaga dalszych badań. Jeśli więc otrzymasz zestaw, wykonaj go”.

Anna Pajda Kosielska, która straciła teścia z powodu raka jelita w wieku 68 lat, namawia innych do poddania się testowi, gdy tylko go otrzymają. „Wczesne wykrycie może zapobiec utracie bliskiej osoby. Mój teść opuścił nas zbyt wcześnie. Jeśli rak zostałby wykryty wcześniej, może nadal byłby z nami.

W pełni popiera domowe badania przesiewowe na raka jelita i dodaje: „Mój mąż i ja jesteśmy absolutnie za badaniem w domu, z zachowaniem godności i gdzie możesz to zrobić test w każdej chwili”.

Dr Pucek, londyński lekarz ogólny, który również wspiera kampanię, mówi: „Wzywam polską społeczność, aby wykonała test, gdy tylko go otrzyma. Jest bezpłatny, prosty i nieinwazyjny, zajmuje tylko kilka minut, ale może uratować Ci życie.”

Wykonanie testu przesiewowego na raka jelita jest łatwe. Jest to bezpłatny test domowy NHS, zwany testem immunochemicznym kału (FIT). Aby wykonać test, używasz zestawu do pobrania małej próbki stolca, która jest wysyłana do laboratorium za pośrednictwem opłaconej z góry etykiety pocztowej. (pieczęć nie jest potrzebna). Próbka jest sprawdzana pod kątem niewielkich ilości krwi. Krew może być oznaką polipów lub raka jelita. Polipy to małe narośla w jelicie. Nie są rakiem, ale z czasem mogą przekształcić się w nowotwór.

Około 98 na 100 osób korzystających z zestawu NHS do badań przesiewowych w kierunku raka jelita nie wymaga dalszych badań.

Badania przesiewowe w kierunku raka jelita ratują życie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.healthylondon.org/BCS