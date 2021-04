Społeczeństwo UK już w przyszłym tygodniu osiągnie odporność stadną? University College London potwierdza, minister zaprzecza

Fot. Getty

Według modelu stworzonego przez naukowców z University College London, w przyszłym tygodniu 73,4 proc. mieszkańców UK powinno posiadać jakąś ochronę przed koronawirusem. Ale Minister Zdrowia Matt Hancock zaprzeczył, jakoby można by już wtedy mówić o wykształceniu się na Wyspach odporności stadnej.

W przestrzeni publicznej w UK pojawiły się sprzeczne doniesienia co do możliwości osiągnięcia już w przyszłym tygodniu długo wyczekiwanej w społeczeństwie odporności stadnej. Naukowcy z University College London podali na przykład, że w połowie kwietnia aż 73,4 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii powinno posiadać jakąś ochronę przed koronawirusem (albo na skutek szczepienia, albo w wyniku przechorowania COVID-19). - Zaskoczyły mnie szacunki dotyczące uzyskania odporności stadnej. Choć nie są one niczym szczególnym, jeśli weźmie się pod uwagę, że ponad 50 proc. dorosłych zostało zaszczepionych, ok. 42 proc. ludzi było już narażonych na kontakt z wirusem, a ok. 10 proc. ma wcześniej istniejącą odporność. Biorąc pod uwagę szacowaną skuteczność szczepień w zakresie zapobiegania zakażeniom, to może to oznaczać - zgodnie z modelem – że około 70 proc. populacji będzie zaraz odporna. Z kolei w oparciu o wskaźniki dotyczące ekspozycji na początku pandemii i o szacowane ryzyko transmisji, to [można powiedzieć, że] jest to prawie próg odporności stadnej – zaznaczył prof Karl Friston z UCL.

Odporność stadna na koronawirusa w UK – kiedy zostanie osiągnięta?

Nie wszyscy jednak podzielają optymizm naukowców z University College London, a wśród sceptyków znajduje się nie tylko minister Matt Hancock, ale też na przykład eksperci z Imperial College London. Jeśli chodzi o naukowców z ICL, to według nich obecnie jakąś formę ochrony przed koronawirusem nabyło dopiero ok. 34 proc. społeczeństwa.

Z kolei Minister Zdrowia Matt Hancock wyraził dziś na antenie LBC daleko idącą ostrożność w zakresie przewidywania, kiedy w społeczeństwie brytyjskim wykształci się odporność stadna. - Cóż, niektórzy naukowcy mówili mi, że odporność stadną uzyskamy w maju, potem w czerwcu, a potem… - urwał w połowie słowa minister. I dodał: - Wolę obserwować dane. Przedstawiliśmy mapę drogową. Mapa drogowa jest naprawdę klarowna. To nasza ścieżka prowadząca do powrotu do normalności. Jesteśmy na dobrej drodze, aby wykonać plan działania i to jest nasz cel (...) Myślę, że obraliśmy właściwy kurs w planowaniu drogi do wolności i robimy to ostrożnie, ponieważ chcemy, aby było to nieodwracalne.