Śpiewanie kolęd, jasełki i wizyta u Mikołaja w czasie pandemii - jakie obowiązują ograniczenia świątecznych aktywności w UK?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wydanymi przez rząd UK w zbliżające się święta Bożego Narodzenia dozwolone będą groty św. Mikołaja w centrach handlowych i na zewnątrz, podobnie jak szkolne jasełka oraz kolędowanie po domach.

Brytyjskie władze przedstawiły bardzo wyraźne instrukcje dotyczące rożnego rodzaju "świątecznych" aktywności podczas zbliżającego się "christmas season". W obliczu trwającej pandemii i zaostrzonych zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem pojawiały się wątpliwości związane choćby z popularnymi grotami świętego Mikołaja, które funkcjonowały choćby w popularnych centrach handlowych. Wiadomo już, że tego typu atrakcję będą dozwolone, bez względu na poziom obowiązujących restrykcji. Co więcej, osoby odgrywające rolę Mikołajów nie będą musiały nosić masek, ale dzieci nie będą mogły siadać na ich kolanach.

Jakie regulację dotyczą świątecznych "aktywności" w tym roku?

W przypadku tego typu atrakcji trzeba będzie jednak pilnować "odpowiednich środków zabezpieczających", w tym - zachowywać odpowiedni dystans oraz poddawać dezynfekcji ręce. "Spotkanie ze Świętym Mikołajem to dla dzieci magiczne przeżycie, dlatego podjęliśmy decyzję, aby tego typu atrakcje mogły funkcjonować przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez oficjalnego przedstawiciela premiera.

Jeśli idzie o śpiewanie kolęd i koncerty świąteczne to mogą się one odbywać w pomieszczeniach zamkniętych. Pojawiło się jednak zastrzeżenie, że śpiewać mogą jedynie wykonawcy, a publiczność nie może się do nich dołączać. I znowu - w przypadku takich wydarzeń trzeba pilnować środków bezpieczeństwa. Liczba osób musi zostać ograniczona, a dystans należy zachować.

Jak w pandemii będzie wyglądało śpiewanie kolęd, jasełka i wizyta w grocie Mikołaja?

Oprócz tego tradycyjne kolędowanie od domu do domu może się odbywać, ale kolędnicy nie mogą poruszać się w grupach większych, niż 6 osób. Jasełka i inne bożonarodzeniowe uroczystości w szkołach także mogą się odbywać, ale znowu - tylko w ramach szkolnych baniek. W dodatku, jeśli dana placówka edukacyjna położona jest w rejonie, gdzie obowiązuje poziom trzeci obostrzeń, to muszą odbyć się bez udziału widzów.

Dodajmy również, że po 2 grudnia we wszystkich rejonach Anglii zostały wznowione nabożeństwa z udziałem wiernych. W przypadku obostrzeń tier-2 i tier-3 obowiązują w tym względzie dodatkowe obostrzenia.

Przypomnijmy, 26 listopada poznaliśmy w których regionach UK będą obowiązywały poszczególne tiery lokalnych restrykcji - po pełną listę odsyłamy do naszego tesktu "PILNE: Rząd ogłosił, które rejony znajdą się w Tier 3, Tier 2 i Tier 1 po zakończeniu drugiego lockdownu w Anglii [GRAFIKA]". O kryteriach klasyfikacji i poszczególnych regulacjach pisaliśmy w tym tekście: Rząd zdecyduje dziś, które regiony trafią do Tier 1, a które do Tier 2 lub Tier 3. Jakie będą kryteria kwalifikacji?.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!