Spektakularne i przerażające lądowania samolotów w czasie huraganu Barra na lotniskach w UK [wideo]

fot. YouTube

We wtorek w czasie huraganu Barra na wielu brytyjskich i irlandzkich lotniskach doszło do spektakularnych, a momentami nawet przerażających lądowań samolotów. Wiatr o sile dochodzącej nawet do 80 mil na godzinę dał się we znaki pilotom i pasażerom, co możemy zobaczyć na licznych nagraniach umieszczonych w sieci.

Huragan Barra uderzył w Wielką Brytanię z siłą dochodzącą nawet do 80 mil na godzinę odcinając tysiące domów od prądu i powodując poważne problemy transportowe.

Lądowania samolotów w czasie huraganu Barra

Jedno z nagrań zrobionych we wtorek po południu na lotnisku w Manchesterze pokazuje dramatycznie wyglądające lądowanie pilota samolotu pasażerskiego. Siła wiatru na lotnisku dochodziła wtedy do 45 mil na godzinę, a pilot miał problemy z ustabilizowaniem maszyny.

Problemy mieli także piloci innych linii lotniczych:

Spektakularne lądowania nagrano również w Bristolu:

Najdotkliwiej uderzenie huraganu Barra odczuła Irlandia. Tam aż 59 000 domów zostało odciętych od prądu. Northern Powergrid podało, że pod względem problemów z dostawą energii jest to „najgorszy huragan od ponad 20 lat”.

W Dublinie też nagrano samolot linii Air Lingus, który kołysząc się na boki z trudem podchodzi do lądowania:

