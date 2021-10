Spędzili ponad 33 godziny w samolocie lecącym z Londynu! Tyle czasu na pokładzie musieli przebywać pasażerowie feralnego lotu BA

Fot. Getty

Tak trudnego lotu pasażerowie British Airways nie przeżyli już dawno. Uczestnicy feralnego lotu z Londynu spędzili zamknięci w maszynie niemal 1,5 doby. Jak do tego doszło?

Opóźnienia lotnicze są codziennością pasażerów podróżujących po całym świecie. Od kilkudziesięciu minut do 2-3 godzin – takich opóźnień doświadczył prawie każdy, kto regularnie korzysta z usług linii lotniczych. Jednak ponad 20 godzin opóźnienia, to już wynik niemal rekordowy.

Takie opóźnienie przydarzyło się jednemu z samolotów Boeing 777 linii British Airways, lecącemu w ubiegłym tygodniu z Londynu do Hongkongu. Planowo lot miał trwać 12 godzin, jednak z powodu tajfunów oraz restrykcji covidowych pasażerowie spędzili w maszynie bez przerwy ponad 33 godzin, informuje portal fly4free.

Jak w szczegółach przebiegała ta feralna podróż? Początkowo samolot bez przeszkód wyleciał z Londynu w piątek wieczorem i po 12 godzinach, o 13:40 czasu miejscowego, miał lądować na lotnisku w Hongkongu. Z powodu szalejących na miejscu tajfunów lądowanie okazało się jednak niemożliwe – pomimo dwóch prób posadzenia maszyny na płycie lotniska, pilotom nie udało się wygrać z fatalną pogodą. W związku z tym zdecydowano o przekierowaniu samolotu na lotnisko w Manili, stolicy Filipin.

Boeing 777 wylądował w Manili około godziny 16 w sobotę. Na miejscu pojawiły się jednak kolejne komplikacje. Tym razem okazało się, że obowiązujące w Filipinach przepisy covidowe uniemożliwiają pasażerom wyjście z samolotu. W związku z tym, załoga pokładowa zdecydowała, że pasażerowie spędzą noc w maszynie. Na pokład dostarczono jedzenie oraz koce, a pasażerowie byli zmuszeni spać w samolocie.

W niedzielę rano, około godziny 10, samolot wystartował ponownie – kierując się z filipińskiej Manili z powrotem do lotniska docelowego w Hongkongu. Z powodu wciąż bardzo złej pogody, piloci do lądowania podchodzili dwa razy, jednak tym razem ostatnia próba zakończyła się sukcesem. Po ponad 33 godzinach pasażerowie mogli wreszcie wysiąść z samolotu i odetchnąć świeżym powietrzem. W tym wszystkim pocieszający zdaje się fakt, że pomimo tak długiego i wyczerpującego dla wszystkich lotu, pasażerowie byli zadowoleni z pracy załogi pokładowej British Airways, która według relacji dobrze poradziła sobie w tej trudnej sytuacji.

Applause in HK for @British_Airways fantastic crew BA31. 36 hrs, aborted landings and a night on board in Manila. Thank you all. @tripperhead@Transit_Jampic.twitter.com/fsfsgwDtDb