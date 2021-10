Specjalnie dla czytelników Polish Express darmowy e-book „Powrót do Polski po 1 stycznia 2021 roku”

Ze względu na to, że wiele zmieniło się w związku z Brexitem z dniem 1 stycznia 2021, kiedy to przestał obowiązywać okres przejściowy, a wraz z nim wiele istotnych dla Polaków regulacji, postanowiliśmy przygotować specjalnie dla naszych czytelników darmowy e-book „Powrót do Polski po 1 stycznia 2021” uwzględniający te zmiany.

Jeśli zastanawiacie się nad przeprowadzką do Polski lub ją planujecie, powinniście wiedzieć, jakie formalności musicie załatwić jeszcze przed wyjazdem, aby nie narażać się na ewentualne trudności i stres po powrocie do kraju.

Powrót do Polski po 1 stycznia 2021

Niewątpliwie decyzja o powrocie do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii do łatwych nie należy. Aby jednak sama przeprowadzka była bezproblemowa, musimy pamiętać o paru istotnych kwestiach jeszcze przed udaniem się do ojczyzny. Są to formalności, które nie są kłopotliwe, jednak należy ich dopełnić.

Należą do nich między innymi kwestie podatkowe – w tym także bardzo przydatna informacja o odzyskaniu nadpłaconego podatku, kwestie emerytalne – co zrobić, aby nadal odkładać na solidną brytyjską emeryturę nawet po powrocie do PL, czy kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, przekierowania poczty, przewozu zwierząt domowych, mienia przesiedlenia, a także formalności związanych z edukacją dziecka. One wszystkie i parę innych zostały poruszone właśnie w naszym e-booku.

Jak znaleźć pracę po powrocie do PL

W naszym e-booku powrotowym postanowiliśmy także wyjść naprzeciw najważniejszym potrzebom osób wracających, do których niewątpliwie należy znalezienie dobrej pracy w Polsce zgodnie z naszymi kwalifikacjami. Jak wiemy rzeczywistość rodzimego rynku pracy jest inna od rynku brytyjskiego, dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie znaleźć dobre zatrudnienie w Polsce z doświadczeniem, które zdobyliśmy w Wielkiej Brytanii.

Tego wszystkiego, a także wiele innych istotnych rzeczy dowiesz się z naszego darmowego e-booka „Powrót do Polski po 1 stycznia 2021 roku”.