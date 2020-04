Specjalne vouchery o wartości £15 zostaną rozdysponowane rodzicom, których dzieci korzystały w szkole z darmowych posiłków

Fot. Getty

Pomoc rządowa mieszkańcom UK w czasie pandemii nie sprowadza się tylko do pomocy udzielanej firmom lub pracownikom niezdolnym do pracy z uwagi na lockdown. To także pomoc dla tych, którzy w wyniku lockdownu stracili możliwość regularnego spożywania posiłków.

W Wielkiej Brytanii wiele dzieci korzysta z darmowych posiłków w szkołach i dla wielu z nich posiłki te są jedyną szansą na coś ciepłego do zjedzenia w ciągu dnia. Dlatego też z chwilą wprowadzenia lockdownu pojawiła się obawa, że dzieci regularnie korzystające z darmowych posiłków w szkołach będą w najbliższym czasie chodzić głodne. I właśnie w celu ochrony najmłodszych i zapewnienia im codziennie odpowiedniej ilości jedzenia, rząd postanowił wprowadzić program pomocowy, dzięki któremu rodzice dzieci korzystających z darmowych obiadów w szkołach będą otrzymywali tygodniowo specjalny voucher o wartości £15.

Pomoc dla dzieci spożywających posiłki w szkole będzie rozdysponowywana przez odpowiednie placówki edukacyjne. Tygodniowy voucher o wartości £15 dostanie każda kwalifikująca się do pomocy rodzina, o ile szkoła w inny sposób nie oferuje darmowych posiłków. Są też bowiem w UK takie placówki, które przygotowują obiady dla dzieci i albo zostawiają je do odebrania rodzicom we własnym zakresie, albo też organizują dowóz posiłków do domów. Jeśli pomoc przybierze postać vouchera, to zostanie on wysłany rodzicowi na podany adres e-mail (będzie to voucher elektroniczny), albo drogą tradycyjną - jako karta podarunkowa.

Vouchery można jak na razie wykorzystać na zakupy w dużych supermarketach: Sainsbury’s, Tesco, Asda, Morrisons, Waitrose i M&S. Rząd pracuje jednak nad tym, aby bony można też było zrealizować w mniejszych, lokalnych sklepach.