Specjalna konferencja dla kobiet w biznesie już 26 listopada w Birmingham

artykuł sponsorowany

Jeśli należysz do grona przedsiębiorczych kobiet i chcesz nadać kierunek swoim przedsięwzięciom, by stworzyć solidne fundamenty marki opartej na sercu, nie może Cię zabraknąć na Konferencji: Krąg Przedsiębiorczych Kobiet w Birmingham!

Uczestniczki wydarzenia zadecydowały przestać odkładać siebie i swój biznes na wieczne potem. Chcą poznać sekrety przedsiębiorczości, by dotrzeć ze swoim przekazem do właściwych odbiorców globalnie. 26 listopada spotkają się kobiety, które postanowiły wznieść swój przedsięwzięcia na wyższy poziom. Harmonia biznesu, serca oraz wiedzy daje taką możliwość.

„To unikalne połączenie, pomaga zamienić gonitwę za aktualnymi trendami, na flow i lekkość, o której większość z nas marzy. W rezultacie tworzymy biznes wokół tego kim jesteśmy. Zbyt długie przebywanie w poczuciu zagubienia i chaosu, kończy się bardzo często spiralą kryzysów i wczesnym wypaleniem.” – mówi Marta Duda, architekt, inwestorka, mentorka przedsiębiorczych kobiet i założycielka Kręgu.

„Konferencja została stworzona, aby zapobiegać depresji wśród kobiet w biznesie. Pomagamy między innymi zrozumieć etapy jego tworzenia, rozwoju, a przede wszystkich zbudować jego solidne fundamenty.” – mówi organizatorka.

„Właśnie teraz najważniejsze jest to, żeby kobiety wzrastały zarówno od strony materialnej, jak i duchowej. Nigdy wcześniej w historii niezależność nie była aż tak ważna jak teraz.” – dodaje.

Balans to podstawa!

Jest to już piąta edycja konferencji, której twórczyni dąży do zintegrowania oraz wsparcia duchowego kobiet, w obszarze przedsiębiorczości. Nazwa wydarzenia zobowiązuje, dlatego dołączą do niego ekspertki w takich dziedzinach jak marketing, finanse, wizerunek, autoprezentacja, networking, mindset czy coraz głośniejszy biznes online. Goście są wybitnymi specjalistkami. Są znane i lubiane, i co najważniejsze - pomagają kobietom.

Uczestniczki usłyszą o nawiązywaniu wartościowych relacji biznesowych poprzez networking, poznają magię social mediów, odkryją jak prowadzić biznes z sukcesem, dowiedzą się, jak efektywnie realizować swoje cele marketingowe, a także jak skutecznie przenieść swój biznes online.

Warto dołączyć chociażby po to, aby uniknąć błędów w biznesie i poznać kobiety, które są ekspertkami w swoich dziedzinach. Uczmy się od najlepszych, od tych które przeszły wiele doświadczeń i dzielą się zdobytą wiedzą.

„W ciągu tego dnia skupimy się na tworzeniu marki opartej na sercu, odnalezieniu unikalnego kierunku w biznesie oraz poznaniu siebie, dzięki starożytnej wiedzy - opartej na ponadczasowych wyższych wartościach i prawdach. Duchowy rozwój jest często iskrą zapalną do poprawy jakości życia czy rozwijania biznesu, który zmienia świat na lepsze.” – mówi Marta Duda

W pełni ciesz się sukcesem

Ważne, by dobra materialne szły w parze z rozwojem duchowym. W końcu, jeśli nie ma równowagi w życiu, jeśli któryś z obszarów jest przez nas zaniedbany to nie możemy w pełni cieszyć się sukcesem. O tym doskonale wiedzą uczestniczki wydarzenia! Bogactwo niewiele znaczy, jeśli dzięki niemu nie możesz pomagać innym lub jeśli nie masz się nim z kim dzielić. Kiedy zyskujesz więcej dla siebie, możesz sprawić radość innym! Możesz ulepszać świat, sprawiać, by był lepszy dla ludzi.

Kto może wziąć udział w konferencji?

Każda kobieta, która chce dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia i rozwijania biznesu w zgodzie ze sobą i tak zwanym flow. Niezależnie od tego czy jesteś singielką, mężatką, mamą, jeśli chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o przyszłości, pozostaje tylko dołączyć do wydarzenia.

„Razem możemy więcej, dlatego zapraszam Cię na spotkanie podszyte współpracą, inspiracją, poczuciem wspólnoty, gdzie spędzisz czas z kobietami pełnymi energii i pomysłów na życie i biznes, bo niczego nie musisz, a możesz tak wiele!” – dodaje na koniec twórczyni projektu.

Partnerami konferencji zostali: Cambridge 105 Radio, Woman in the World, Radio Islanders, Polish Express, Warto Znać, Feszyn oraz Lejdiz. Kontakt dla partnerów i ekspertów zainteresowanych przyszłymi edycjami: [email protected].

Konferencja: Krąg Przedsiębiorczych Kobiet odbędzie się 26 listopada w Birmingham w godzinach 9.00-19.00. Bilety są dostępne na stronie: https://martaduda.pl/

Do zobaczenia!

Marta Duda