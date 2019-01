Specjaliści ostrzegają - bezrobocie w UK po Brexicie osiągnie krytyczny poziom

Brytyjscy producenci zmagają się z największym niedoborem wykwalifikowanych pracowników od 1989 roku. Być może brzmi to paradoksalnie, ale przy rekordowym poziomie zatrudnienia, które obecnie mamy w Wielkiej Brytanii, rąk do pracy w przemyśle zaczyna coraz bardziej brakować.

W świetle nadchodzącego Brexitu i spadającego salda migracji z krajów unijnych nie wygląda to zbyt dobrze. Z raportu przygotowanego przez The British Chambers of Commerce (BCC) ponad cztery piąte pracodawców w sektorze produkcji i podobna ilość firm działająca w branży usługowej zgłosiły trudności w zatrudnieniu odpowiedniego personelu w ostatnich miesiącach 2018 roku. BCC przeprowadziło ankiety pośród ponad 6000 przedsiębiorstw i okazało się, że w 81% (produkcja) i 70% przypadków (usługi) pojawiają się problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Imigranci z UE będą musieli zarabiać 30 000 funtów rocznie, aby uzyskać pozwolenie na pracę w UK

Adam Marshall, dyrektor generalny BCC, zwrócił uwagę, że brytyjski rząd musi jak najszybciej zwrócić uwagę na problemy z jakimi borykają się firmy na Wyspach, ponieważ ich skala jest olbrzymia. Wraz z restrykcjami dotyczącymi rynku pracy, które mają zostać wprowadzone po Brexicie sytuacja może się jeszcze pogorszyć...

- Obawy środowisk biznesowych dotyczące rządowych planów dotyczącego przyszłych przepisów imigracyjnych muszą być traktowane poważnie, a firmy muszą mieć dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej bez ponoszenia dużych kosztów i nadmiernej biurokracji - komentował na łamach "The Guardian" Marshall.

W planie dotyczącym polityki imigracyjnej po Brexicie nie wspomniano o redukcji salda migracji do dziesiątek tysięcy

Brytyjscy przedsiębiorcy ostrzegają, że wraz z wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wyspiarską ekonomię czeka okres niepewności, którzy przełoży się na rosnące koszty i malejący popyt wewnętrzny. A prawdziwym gwoździem do trumny może okazać się nowa polityka firmowana przez Home Office. Sajid Javid chce zmniejszyć emigrację z UE o 80% poprzez wprowadzenie wymogu zarabiania przynajmniej 30 000 funtów rocznie.