Spalding: Zazdrosny Polak strzelał do mężczyzny, który umówił się z 17-latką

24-letniemu Polakowi ze Spalding grozi 45 miesięcy więzienia i deportacja do Polski. Nasz rodak otworzył ogień do mężczyzny, który umówił się z 17-letnią dziewczyną. Jak do tego doszło?

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "The Lincolnite" do ataku naszego rodaka doszło rankiem 1 września 2019 roku. Na parkingu zlokalizowanym przy supermarkecie Co-Op w mieście Spalding (hrabstwo Lincolnshire, na północ od Londynu), około godziny czwartej nad ranem miał on otworzyć ogień do swojej ofiary strzelając z "wiatrówki o dużej mocy". W jaki sposób doszło do tych wydarzeń?

Polak ze Spalding podszył się pod 17-latkę i umówił ze starszym mężczyzną

Otóż według brytyjskich mediów Polak miał być w jakiś sposób "zazdrosny" o 17-latkę, ale szczegółów w tym wątku tej historii nie udostępniono. Wiadomo, że uzyskał dostęp do jej konta na Facebook`u. Nie tylko nawiązał kontakt z dorosłym mężczyzną podszywając się pod nastolatkę, ale również się z nim umówił! Na miejscu nasz rodak pojawił się uzbrojony i otworzył ogień do samochodu, w którym przyjechał potencjalny "kochanek". Pierwsze dwa strzały okazały się niecelne, natomiast trzecia wystrzelona kula trafię w szybę auta.

Ofiara wezwała policję, która aresztowała Polaka. O losie naszego rodaka, który najwyraźniej chciał zostać "łowcą pedofilów" zadecydował sąd Lincoln Crown Court. Przed obliczem brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości przyznał się on do posiadania broni i zamiaru jej użycia. Proces w tej sprawie trwał ponad rok.

Nasz rodak najpierw trafi do więzienia, a później zostanie deportowany

"Moim zdaniem było to przestępstwo z premedytacją. Użyłeś oszustwa, aby zwabić tego mężczyznę na spotkanie, gdzie, jak sądził, spotka młodą kobietę. Zamiast tego został zaatakowany przez ciebie, uzbrojonego w potężną broń" - komentował sędzia John Pini QC wydając wyrok.

Nasz rodak został skazany na 45 miesięcy pozbawienia wolności. Po odbyciu kary zostanie deportowany do Polski. Nie będzie mógł wrócić do UK. Do tej pory był niekarany, a w Wielkiej Brytanii mieszkał od 13 lat.

