Spadek liczby pasażerów w Ryanairze do najniższego poziomu od lipca

Ryanair odnotował w grudniu 2021 roku spadek liczby pasażerów do 9,5 mln - najniższego poziomu od lipca. Między listopadem i grudniem ubiegłego roku spadek wyniósł 7 proc., gdy zaostrzono w Europie restrykcje dotyczące podróży w związku z wariantem Omikron.

Irlandzki przewoźnik poinformował, że liczba pasażerów spadła w zeszłym miesiącu do 9,5 mln, kiedy to wykonał 62 200 lotów, a wskaźnik obciążenia (miara tego, w jakim stopniu linia lotnicza zapełnia swoje samoloty) wyniósł 81 proc. w porównaniu z 86 proc. w listopadzie.

Spadek liczby pasażerów w Ryanairze

Ryanair przewidywał, że grudzień przyniesie mniej zysku dla firmy niż zwykle i obniżył prognozę dotyczącą pasażerów zarówno na grudzień i styczeń z powodu ograniczeń w podróżowaniu związanych z Omikronem.

Irlandzkie linie liczyły na to, że w grudniu przewiozą od 10 do 11 mln pasażerów, jednak w efekcie ograniczyły swoje całoroczne prognozy wyników do straty netto od 250 mln euro (209 mln funtów) do 450 mln euro (375 mln funtów). Poprzednie optymistyczne prognozy strat netto obejmowały przedział od 100 mln euro (83 mln funtów) do 200 mln euro (167 mln funtów).

Lepiej niż rok temu

W ujęciu rocznym Ryanair odnotował wzrost liczby pasażerów z 1,9 mln w grudniu 2020 r., kiedy obowiązywały surowe ograniczenia związane z podróżami zagranicznymi. Linie lotnicze miały nadzieję w tym roku na odrobienie tamtych strat z nawiązką, jednak oczekiwania okazały się zbyt optymistyczne.

Z kolei na styczeń 2022 irlandzkie linie zmniejszyły prognozy dotyczące pasażerów z 10 mln do 6-7 mln. Ryanair poinformował także, że poczeka na rewizję swoich lutowych i marcowych harmonogramów lotów do stycznia.