Kryzys w UK Spadek cen żywności. Po raz pierwszy od dwóch lat

Najnowsze dane pokazują spadek cen żywności o 0,1 proc. we wrześniu. British Retail Consortium podało, że jest to pierwszy spadek cen od dwóch lat. A jego przyczyną była ostra konkurencja w supermarketach.

Według danych dotyczących branży detalicznej, w Wielkiej Brytanii we wrześniu nastąpił spadek cen żywności. Jest to pierwszy taki miesiąc od prawie dwóch lat i dał on konsumentom chwilę wytchnienia w obliczu kryzysu.

Spadek cen żywności

British Retail Consortium (BRC) stwierdziło, że obniżki cen nabiału, margaryny, ryb i warzyw, a także zaciekła konkurencja w supermarketach pomogły w obniżce cen. Koszt przeciętnego koszyka z zakupami spożywczymi spadł o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Jesteśmy najprawdopodobniej po szczycie gwałtownie rosnącej od wielu miesięcy inflacji. Wrześniowy spadek cen żywności był pierwszym miesięcznym spadkiem od lipca 2021 roku.

Niestety mimo tego, ceny wielu podstawowych artykułów nadal rosną. A ogólne ceny żywności nadal są wyższe o 9,9 proc. niż jeszcze rok temu.

Koszt zakupów gospodarstw domowych we wrześniu był niższy niż miesiąc wcześniej także ze względu na obniżkę cen mundurków szkolnych i innych produktów niezbędnych w powrocie dzieci do szkoły.

Spadek inflacji

Dane zostały opublikowane w następstwie wstrzymania przez Bank Anglii najbardziej agresywnej rundy podwyżek stóp procentowych od dziesięcioleci. Koszty kredytów zdecydowano się zostawić na niezmienionym poziomie we wrześniu, po tym doszło do nieoczekiwanego spadku inflacji.

Według Office for National Statistics roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła w sierpniu do 6,7 proc. z 6,8 proc. miesiąc wcześniej. Zarówno Bank Anglii, jak i kanclerz skarbu, Jeremy Hunt spodziewali się umiarkowanej podwyżki spowodowanej gwałtownie rosnącymi cenami benzyny i oleju napędowego.

Oficjalne dane pokazują, że inflacja żywności i napojów bezalkoholowych w Wielkiej Brytanii osiągnęła w marcu najwyższy poziom 19,1 proc. Co jest najszybszym rocznym tempem wzrostu od 1977 roku. W ostatnich miesiącach wskaźnik ten uległ złagodzeniu, choć w sierpniu pozostał na historycznie wysokim poziomie 13,6 proc. Mimo wrześniowego spadku, ceny żywności nadal utrzymują się na wysokim poziomie.

