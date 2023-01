Spadek cen paliw w UK - tak tanio nie było od czasu inwazji Rosji na Ukrainę

Dobre wiadomości dla kierowców — ceny paliw w UK w grudniu 2022 roku spadły o około 9 pensów. Za litr benzyny zapłacimy poniżej poziomu 1,50 funta po raz pierwszy od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ale mogłoby być jeszcze taniej...

Według danych, na które powołuje się AA na początku styczniu średnia cena benzyny w Wielkiej Brytanii wyniosła 149,74 pensa za litr. Po raz ostatni benzyna kosztowała mniej niż 150 pensów 24 lutego 2022, gdy na stacji płaciło się 149,67 pensa za litr. Z kolei rekordowy poziom cen osiągnięto w dniu 3 lipca, gdy na dystrybutorach widniało 191,53, jak podaje organizacja AA. Jak wyglądają obecnie ceny oleju napędowego? Średnia cena ropy wynosi 172,21 pensa za litr, a w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę litr oleju napędowego kosztował 153,05 pensów, natomiast 1 lipca został ustanowiony rekord w tym względzie, wynoszący 199,07 pensa.





Cena litra benzyny spadła poniżej granicy 150 pensów

Przypomnijmy w tym miejscu, iż w lutym 2022 roku kanclerz skarbu obniżył fuel duty o 5 pensów na litrze, czyli w sumie o 6 pensów po uwzględnieniu podatku VAT.

„Spadek aż o 41,8 pensa średniej ceny benzyny to ogromna ulga dla kierowców” - komentował rzecznik prasowy AA, Luke Bosdet. „Obniża on koszty zatankowania do pełna samochodu z typowym bakiem (55 litrów) aż o 22,99 GBP. Jednak cena paliwa przekraczająca 150 pensów za litr jest nadal historycznie wysoka i pozostaje wyższa w porównaniu do rekordowego poziomu 142,48 pensa z kwietnia 2012 roku” - podsumowywał.

„To ogromna ulga dla kierowców”

Z kolei jak wynika z analiz RAC Fuel Watch w ostatnim miesiącu zeszłego roku ceny benzyny spadły o 8,4 pensa do 151,06 pensa. Oznacza to, że napełnienie 55-litrowego baku jest prawie o 5 funtów tańsze, niż było w listopadzie i kosztuje teraz 83,08 funta. Z kolei cena oleju napędowego spadła o 9,4 pensa do 173,97 pensów, co oznacza, że pełne tankowanie kosztowało 5,19 funtów mniej niż na początku miesiąca i wynosi obecnie 95,68 funta.

Jak podaje RAC, cena benzyny bezołowiowej na stacjach należących do czterech największych supermarketów w UK (Tesco, Sainsburys, Asda i Morrisons) spadła średnio o 10 pensów w grudniu 2022, ze średnio 157,86 pensa do 147,76 a olej napędowy potaniał o 11,4 pensów z 181,66 do poziomu 170,23 pensa. Z pozoru może to brzmieć jak dobra wiadomość dla kierowców, którzy mają za sobą mocno niestabilny rok drenujący ich portfele, jeśli chodzi o ceny paliw, ale eksperci RAC są przekonani, że retailerzy nie tylko mogą, ale wręcz powinni robić więcej w tym względzie.

Jest tanio, ale powinno być taniej

RAC zauważył, że cena hurtowa benzyny przez cały grudzień pozostawała „niezmienna”, po znacznym spadku cen od około połowy października. Według ich badań koszt hurtowej benzyny wynosił średnio 106 pensów przez cały ostatni miesiąc roku, a oleju napędowego — około 123,4 pensa.

Na tej podstawie i uwzględniając marżę detaliczną w wysokości 10 pensów za litr, RAC uważa, że benzyna powinna być sprzedawana w całej Wielkiej Brytanii za 140 pensów, a więc jest obecnie sprzedawana po zawyżonej cenie. Podobnie jest w przypadku oleju napędowego. Jego cena powinna być bliższa 160 pensów na litrze.

Według RAC spadek cen detalicznych paliw nie odzwierciedla spadku cen w hurcie

„Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że grudzień był dobrym miesiącem dla kierowców” - komentował Simon Williams z RAC. „Ale nie ma wątpliwości, że spadek cen paliw powinien być znacznie większy, biorąc pod uwagę, jak bardzo spadły ceny hurtowe. Od tygodni wzywamy cztery duże brytyjskie sieci handlowe, aby znacznie obniżyły ceny, aby zapewnić kierowcom bardziej sprawiedliwe warunki zakupu paliw. Chociaż obniżyli ceny łącznie o ponad 10 pensów na litrze w grudniu, to wciąż za mało”.

Średnie ceny benzyny w Wielkiej Brytanii:

Średnia w Wielkiej Brytanii - 151,06

Wschód - 152.12

East Midlands - 152.14

Londyn - 153,49

Północny wschód - 148,96

Północny zachód - 149,61

Irlandia Północna - 144,43

Szkocja - 147,81

Południowy wschód - 153.03

Południowy zachód - 151,94

Walia - 147,85

West Midlands - 151,68

Yorkshire i The Humber – 150,93

Średnie ceny oleju napędowego w Wielkiej Brytanii:

Średnia brytyjska - 173,97

Wschód - 175,86

East Midlands - 175,17

Londyn - 177,24

Północny wschód - 171,23

Północny zachód - 173,23

Irlandia Północna - 164,55

Szkocja - 171,21

Południowy wschód - 176,30

Południowy zachód - 174,94

Walia - 169,91

West Midlands - 174,27

Yorkshire i The Humber - 174.05

