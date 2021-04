Spadek bezrobocia w UK kolejny miesiąc z rzędu, jednak sytuacja na rynku pracy nie jest optymistyczna

Z opublikowanego we wtorek raportu wynika, że bezrobocie w Wielkiej Brytanii w okresie od grudnia do lutego, kiedy to w niemal całym kraju obowiązywały surowe restrykcje dotyczące lockdownu, spadło do 4,9 proc. Niestety sytuacja na rynku pracy nie jest stabilna – w marcu nastąpił znowu spadek zatrudnienia.

Mimo spadku bezrobocia na Wyspach, sytuacja na rynku pracy jest chwiejna. Dane Office for National Statistics pokazują, że bezrobocie do lutego spadło (drugi miesiąc z rzędu), jednak w marcu znowu więcej pracowników zostało zwolnionych.

Spadek bezrobocia w UK

Najnowsze dane ONS pokazują, że liczba osób bez pracy spadła do 4,9 proc. w ciągu trzech miesięcy do lutego, czyli w okresie, kiedy Wielka Brytania znajdowała się w ścisłym lockdownie. Jest to pierwszy kwartalny spadek od października do grudnia 2019 roku.

ONS twierdzi, że rynek pracy wydaje się „ogólnie stabilny” w ciągu ostatnich miesięcy, co miałoby być dowodem na to, że program pomocowy związany z furlough przyniósł zamierzone efekty i zapobiegł większym zwolnieniom z pracy.

Najnowsze dane niepokojące

Niestety raport pokazuje także szkody spowodowane przez pandemię, związane mianowicie ze wzrostem braku aktywności ekonomicznej, co oznacza, że więcej osób przestało szukać pracy, a wskaźnik zatrudnienia także spada.

Spadła również całkowita liczba godzin pracy, gdyż część firm była zmuszona do ponownego zamknięcia przez restrykcje związane z pandemią. A co najbardziej niepokojące – liczba osób zatrudnionych przez firmy na listach płac także spadła o 56 000 między lutym i marcem – poinformowało ONS, czyli doszło do cofnięcia się ostatniej poprawy na rynku. Jest to pierwszy miesięczny spadek od listopada ubiegłego roku.

Jak wynika z danych HMRC - w ciągu ostatniego roku 813 000 osób straciło pracę w UK. Z kolei całkowita liczba przepracowanych godzin tygodniowo wyniosła 959,9 mln, czyli o 92,3 mln godzin mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, i o 20,1 mln godzin mniej w porównaniu do wcześniejszego kwartału.

Długotrwałe bezrobocie

Jak powiedział Tony Wilson, dyrektor Institute for Employment Studies:

- Jeśli nie będziemy działać szybko, w szczególności przez skoncentrowanie się na pomocy związanej z długoterminowym bezrobociem, wtedy ryzykujemy kolejnym straconym pokoleniem.

Aż 363 000 osoby znajdują się na długotrwałym bezrobociu, czyli są bez pracy rok lub dłużej, a ekonomiści twierdzą, że ich liczba może jeszcze gwałtownie wzrosnąć w najbliższym czasie.