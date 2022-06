Spada ilość dostępnych nieruchomości na wynajem, a ich ceny idą w górę

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku nieruchomości "pod wynajem" w UK? Według danych, na jakie powołuje się organizacją członkowska zrzeszającą agentów nieruchomości ich liczba mocno spadła.

Wiodąca organizacja zrzeszająca agentów nieruchomości w Wielkiej Brytanii podaje, że liczba dostępnych do wynajęcia nieruchomości w UK spadła. Jak bardzo? Ilość dostępnych lokali zmniejszyła się aż o połowę. Organ branżowy Propertymark przeprowadził ankietę wśród ponad 440 firm zajmujących się wynajmem nieruchomości. Średnio, każdy agent w swojej ofercie ma teraz nie 30, a zaledwie 15 propozycji nieruchomości "pod wynajem". To jednak nie wszystko! Informacje na ten teamt pojawią się tuż po tym, jak Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) w maju 2022 podało, iż liczba dostępnych nieruchomości do wynajęcia spada, ponieważ wzrasta popyt ze strony najemców.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku nieruchomości na Wyspie?

Powołując się na badania przeprowadzone w marcu, RICS podaje, iż aż 63% specjalistów od nieruchomości spodziewa się wzrostu czynszów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Mamy do czynienia z najwyższym odsetkiem w tym względzie od samego początku prowadzenia badań w tej kwestii (czyli od 1999 roku).

Warto również dla pełnego konteksty przywołać dane z rynku nieruchomości za największym w UK portalem związanym z branżą nieruchomości. Średni miesięczny czynsz w całej Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Londynu) osiągnął rekordową wartość 088 funtów w pierwszym kwartale 2022 roku. W skali roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 11 procent. Z kolei w samym Londynie czynsze poszły w górę o 14% rocznie do 2195 funtów miesięcznie.

Ilość dostępnych mieszkań spadła o... połowę!

Według Rightmove, liczba najemców szukających jest ponad trzykrotnie większa, niż do tej pory. Na rynku robi się bardzo tłoczno, przez co ceny szybują do góry. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej perspektywie coś miało się w tej kwestii zmienić.

