South Lanarkshire: Kierowca "celowo" wjechał ciężarówką w dom po "rodzinnej kłótni" [WIDEO]

Kierowca wjechał swoją ciężarówką w dom, całkowicie demolując front budynku. Według brytyjskich mediów miał zrobić to celowo. "Rodzinna kłótnia" miała być powodem tych wydarzeń.

W szkockim mieście East Kilbride zlokalizowanym w hrabstwie South Lanarkshire doszło do dramatycznych wydarzeń. Kierowca siedzący za kierownicą ciężarówki HGV dosłownie "wbił się" swoim pojazdem w dom, doprowadzając go do ruiny. Uderzenie było tak silnie, że wszystkie okna został zniszczone, front domu całkiem się zawalił, a cegły leżały dosłownie wszędzie. Incydent ten miał miejsce w minioną niedzielę w nocy, 5 września 2021 roku.

Dramatyczne wydarzenia w East Kilbride

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego "Metro" działanie kierowcy ciężarówki miało być jak najbardziej celowe! Jak podają brytyjskie media przyczyną tych wydarzeń miała być rodzinna kłótnia. Kierowca miał umyslnie wjechać w dom prowadzoną przez siebie ciężarówką.

Ciężarówka została później znaleziona porzucona na pobliskim parkingu przy supermarkecie z dużymi uszkodzeniami i cegłami na dachu naczepy. W związku ze sprawą aresztowano 33-letniego mężczyznę. Jeden ze świadków tego wydarzenia na łamach brytyjskich mediów powiedział, że "nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył". Jak komentował na łamach "Metra", jego zdaniem to prawdziwy "cud, że ktoś nie został zabity."

Inny świadek relacjonuje, że usłyszał "potężny huk około godziny 22:30". "Front domu był całkowicie zniszczony, a wszyscy sąsiedzi wyszli na zewnątrz. Bardzo szybko zjawiła się policja i ewakuowała innych sąsiadów, żeby niepotrzebnie nie ryzykować".

Police Scotland wszczęła śledztwo, a źródło, na które powołuje się brytyjska prasa, twierdzi, że jest ono prowadzone przez wyspecjalizowany zespół detektywów. Rzecznik szkockich służb potwierdził, że dochodzenie znajduje się w toku. W wyniku tych wydarzeń nikt nie został ranny.