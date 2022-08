Sondaże dają Liz Truss wyraźną przewagę nad Rishim Sunakiem! Różnica zwiększyła się do 34 pkt proc.

Fot. Getty

Liz Truss powiększa swoją przewagę nad Rishim Sunakiem w wyścigu o fotel premiera Wielkiej Brytanii. Z najnowszego sondażu YouGov wynika, że na obecną minister spraw zagranicznych chce zagłosować aż 34 proc. członków Partii Konserwatywnej więcej niż na byłego kanclerza skarbu.

Najnowszy sondaż YouGov nie pozostawia wątpliwości – Lizz Trus cieszy się wśród szeregowych członków Partii Konserwatywnej znacznie większym poparciem, niż Rishi Sunak. W okresie między 29 lipca i 2 sierpnia, poparcie dla obecnej minister spraw zagranicznych zadeklarowało aż 60 proc. respondentów, podczas gdy poparcie dla Rishiego Sunaka – zaledwie 26%. Sondaż przeprowadzony wśród 1043 członków Partii Konserwatywnej pokazał także, że 11% z nich nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje, a 2% zaznaczyło, że w wyborach na nowego lidera torysów i zarazem premiera Wielkiej Brytanii nie weźmie udziału.

Liz Truss ma nowego sojusznika

Liz Truss zyskała także poparcie nowego, wpływowego sojusznika. W wyścigu o fotel premiera UK, minister spraw zagranicznych wsparł właśnie Sajid Javid, który piastował funkcje między innymi ministra spraw wewnętrznych, kanclerza skarbu i ministra zdrowia. To właśnie odejście Javida z rządu Johnsona w lipcu tego roku uruchomiło lawinę rezygnacji i w efekcie zmusiło Borisa Johnsona do podania się do dymisji. Javid popiera m.in. obniżki podatków, które są według niego obecnie „niezbędne”, a w „The Times” przestrzegł przed „ospałym wejściem [Wielkiej Brytanii] w model socjaldemokratyczny o wielkopaństwowym charakterze z wysokimi podatkami i niskim wzrostem, który grozi przejściem w lata 30. XXI wieku do gospodarki o średnich dochodach”.

