Sondaż YouGov: Jak oceniamy nowe zasady lockdownu?

Grafiki: ONS

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez YouGov i program "Good Morning Britain" Brytyjczycy są mocno podzieleni jeśli idzie o ocenę złagodzenia restrykcji wynikających z lockdownu zaproponowaną przez premiera Borisa Johsona.

Chociaż 44% ankietowanych popiera ten ruch, to mniej więcej tyle samo osób jest przeciwnych (43%). Pozostałe 13% nie jest jeszcze pewna swojej oceny w stosunku do planu stopniowego odchodzenia od lockdownu, który został ogłoszony wczoraj wieczorem w telewizyjnym orędziu przez szefa rządu. Widać wyraźnie, że na ocenę tewgo ruchu wpływ mają sympatie polityczne. Sześciu na dziesięciu konserwatywnych wyborców (61%) popiera zmiany wprowadzone przez rząd, ale zwolennicy Partii Pracy (tylko 32%) i Liberalnych Demokratów (jedynie 37%) mają radykalnie inne zdanie na ten temat.

Podobnie rzecz ma się jeśli weźmiemy pod uwagę wiek - poparcie dla planu luzowania rośnie wraz z wiekiem - podczas gdy 39-40% dorosłych w wieku poniżej 50 lat popiera ruch, współczynnik ten wzrasta do 47% wśród osób w wieku 50-64 lat i do 53% osób w wieku 65 lat i powyżej.

Mieszane rekacje Brytyjczyków na zmiany

Fakt, że tak wielu Brytyjczyków sprzeciwia się tej zmianie, nie jest oznaką, że ludzie chcą całkowitego zniesienia ograniczeń - jest wręcz przeciwnie! Tylko 3% ankietowanych uważa, że zmiany, które zostały wprowadzone są zbyt małe. Aż 91% jest przekonana, że rząd zdecydował się na zbyt radykalne rozwiązania w kwestii odejścia od lockdownu. Z kolei 71% z tych, którzy popierają ten ruch, są przekonani, że rząd zdecydował się na wprowadzenie adekwatnych rozwiązań.

A jak Wy oceniacie "mapę drogową" zmian w lockdownie zaproponowaną przez rząd? Weźcie udział w naszej ankiecie!

Spośród całej populacji 46% Brytyjczyków uważa, że ​​zmiany idą zbyt daleko w rozluźnieniu zasad, w porównaniu z około jedną trzecią (35%), która twierdzi, że równowaga jest odpowiednia. Tylko 10% twierdzi, że można była jeszcze bardziej poluzować restrykcje.

Stare było lepsze

W ankiecie zapytano także Brytyjczyków o nowy lockdownowy slogan, czyli "Stay alert, Control the virus, Save lives" ("Bądź czujny, Kontroluj wirusa, Ratuj życie"). Mieszkańcy Wysp uważają, że jest ona nie do końca jasne i nie wiadomo w zasadzie o co chodzi, kiedy poprzednie "Stay home, Protect the NHS, Save lives" ("Zostań w domu, Chroń NHS, Ratuj życie") było znacznie lepsze. Aż 91% twierdzi, że poprzednie hasło jasno mówi, co mają zrobić, a tylko 30% twierdzi, że wie, do czego jakiego działania odwołuje się nowy slogan.