Czego Polacy boją się bardziej niż wirusa? Pandemia nie była największym zmartwieniem 2020 roku

Fot. Getty

Według opublikowanego niedawno sondażu, w 2020 roku Polacy wcale nie obawiali się przesadnie pandemii. Znalazły się zupełnie inne życiowe sprawy, które rodakom znad Wisły spędzały sen z powiek w minionym roku.

Maison&Partners przeprowadził badanie sondażowe wśród Polaków na zlecenie Rejestru Dłużników BIG Info Monitor. Badanie dotyczyły największych obaw, które spędzały Polakom sen z oczu w czasie feralnego 2020 roku. Jak się okazuje - na pierwszym miejscy wcale nie znalazła się pandemia…

Czego Polacy boją się bardziej niż wirusa?

Według wyników sondażu opublikowanych na łamach Business Insider, w 2020 roku największym zmartwieniem Polaków był stan ich portfeli. Aż 36% ankietowanych wskazało, że najczęstszym powodem frustracji w minionym roku był dla nich wzrost cen produktów i usług.

Dopiero na drugim miejscu znalazła się kwestia związana z pandemią - choć nie był to lęk przed wirusem. 27% badanych przyznało, że najczęstszym powodem złego samopoczucia i frustracji w 2020 roku były dla nich negatywne wiadomości na temat pandemii szerzone przez media. Dopiero na trzecim miejscu wśród największych zmartwień Polaków 2020 znalazły się obawy o zdrowie, które jako swoją największą bolączkę wskazał co czwarty respondent (25%). Na równi z obawami o zdrowie, Polacy nad Wisłą przeżywali to, że kontakty z innymi ludźmi stały się znacząco ograniczone (25% badanych).

Na dalszych miejscach wśród największych zmartwień Polaków 2020 pojawiła się frustracja związana z ograniczeniami w dostępie do usług i rozrywek (24%), obawy o swoje finanse (18%), zbyt małe zarobki (15%), zwolnienie z pracy (12,5%). Widzimy zatem, że w całej liście największych zmartwień dominowały sprawy związane z finansami i pracą, na które łącznie wskazało aż 66,5% badanych.