Sondaż: Liz Truss faworytką do premierostwa - jej przewaga nad Rishim Sunakiem wynosi 22 proc.

Liz Truss ma 22-punktową przewagę nad Rishim Sunakiem w wyścigu o fotel lidera Partii Konserwatywnej i urząd premiera, jak wynika z ekskluzywnego sondażu zamówionego przez "Observer".

Na mniej niż trzy tygodnie przed ostatecznym terminem głosowania, sondaż przeprowadzony przez ośrodek Opinium wśród 570 członków Partii Konserwatywnej wskazuje, że poparcie dla obecnej szefowej Foreign Office sięga 61%, a były kanclerz skarbu może liczyć jedynie na 39%. Co jednak ciekawe, wśród torysów, bez względu na to, czy popierają Sunaka czy Truss, poparcie dla Borisa Johnsona wciąż pozostaje bardzo silne. Zamaist wybierać kolejnego premiera woleiliby, żeby urzędujący szef rządu pozostał na swoim stanowisku. Pytani przez ankieterów o swój "idealny wybór" w większości wskazywali na ustępującego Johnsona. 63% z tych, którzy są zdecydowani poprzeć Liz Truss wolałoby postawić na Johnsona, a tylko 22% jest realnie przekonanych do kandydatury jego potencjalnej następczyni. W przypadku wyborców Rishiego Sunaka ten odsetek jest nieco większy i sięga 68%, a poparcie dla torysowskiego "golden boy`a" wynosi tylko 19%.

Kto zostanie kolejnym premierem UK?

Sondaż wykazał, że prawie trzech na dziesięciu uprawnionych go głosowania (29%) już oddało swój głos. Około 47% stwierdziło, że na pewno poprze tego kandydata, którego obecnie faworyzują, a tylko 19% nie podjęło jeszcze w tym względzie decyzji. Oznacza to, że potencjalny "come back" Rishiego Sunaka może okazać się po prostu niemożliwy. Nie tylko musiałby on przekonać wszystkich niezdecydowanych członków partii, a również uszczknąć część elektoratu Truss.

Poparcie Truss jest szczególnie silne wśród starszych konserwatystów, podczas gdy za Sunakiem stoją młodsi torysi. Wśród osób powyżej 65. roku życia szefowa Foreign Office ma aż 40 punktów przewagi, a wśród osób poniżej 50. roku życia traci 8 punktów do Sunaka.

Liz Truss wciąż ma przewagę nad Rishim Sunakiem

W sondażu zapytano respondentów o główny powód poparcia danego kandydata. Ci konserwatyści, którzy opowiadają się za Sunakiem zwracali uwagę na jego umiejętności zarządzania gospodarką (22%), generalnie uznawali, że jest lepszy kandydatem (11%) oraz na inteligencję i kompetencje (10%). W przypadku wyborców Truss 14% zaznaczyło, że jest lepszym wyborem, niż Sunak, 14% zwracało uwagę na jej uczciwość i szczerość, a 8% - kompetencje i inteligencje.

O tym, kto zostanie szefem brytyjskiego rządu zadecydują wszyscy członkowie Partii Konserwatywnej drogą korespondencyjną. Karty do głosowania będę wysyłane od 1 sierpnia 2022, a czas ostateczny termin na ich odesłanie upływa 2 września. Nazwisko nowego premiera mamy poznać 5 września 2022 roku, a na pierwszej sesji Izby Gmin po przerwie wakacyjnej formalnie Sunak lub Truss przejmą schedę po Borisie Johnsonie.

