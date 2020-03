Sondaż: Brytyjczycy wciąż nie boją się koronawirusa, a 25 proc. nie robi kompletnie NIC, by ochronić się przed zarażeniem

Fot. Getty

YouGov przeprowadził badanie opinii Brytyjczyków na temat nowego koronawirusa. Okazuje się, że pomimo ciągłego wzrostu zachorowań, większość obywateli UK nadal wcale się koronawirusa nie boi, a 25 proc. nie robi kompletnie NIC, by ochronić się przed zarażeniem…

Wyniki badania YouGov pokazują, że choć liczba Brytyjczyków, którzy obawiają się nowego koronawirusa wciąż rośnie, to jednak ponad połowa ogółu badanych nadal wcale lub prawie wcale nie boi się COVID-19 (59 proc.).

Biorąc jednak pod uwagę podział na grupy wiekowe, okazuje się, że jest jednak grupa, która boi się bardziej niż inne. Najwięcej obaw nowy koronawirus budzi wśród najstarszych badanych - co wydaje się zrozumiałe, ponieważ stanowią oni grupę najbardziej narażoną na działanie koronawirusa i wśród nich odnotowuje się najwyższy odsetek zgonów. Prawie połowa (45 proc.) osób powyżej 65. roku życia stwierdziło, że boi się zarażenia wirusem w stopniu wysokim lub bardzo wysokim. YouGov zauważa, że w tej grupie zaobserwowano dwukrotny wzrost ludzi obawiających się (w badaniu przeprowadzonym dwa tygodnie wcześniej podobnie odpowiedziało jedynie 22 proc. osób powyższej 65. roku życia).

Brytyjskie społeczeństwo w większości popiera również działania rządu UK. Aż 55 proc. badanych wciąż uważa, że działania te są właściwe, a przeciwnego zdania jest mniej niż jedna trzecia respondentów (30 proc.).

Co ciekawe, w kwestii zamykania szkół, 34 proc. badanych sądzi, że szkoły powinny na razie pozostać otwarte, a jedynie 32 proc. osób stwierdziło, że rząd powinien jak najszybciej odwołać wszelkie zajęcia. Inne środki, które zdaniem większości powinny zostać wprowadzone przez rząd, to zachęcanie firm do umożliwienia zatrudnionym pracy zdalnej (66 proc.), poddawanie kwarantannie każdego, kto miał kontakt z osobą zarażoną (59 proc.) oraz odwołanie wszystkich lotów do Wielkiej Brytanii z Chin (50 proc.).

W badaniu zapytano także Brytyjczyków o to, jakie kroki podejmują, by ochronić się przed zarażeniem się nowym koronawiruse. Okazało się, że aż 25 proc. badanych nie robi w tym względzie kompletnie nic. 61 proc. zaczęło lepiej dbać o ogólną higienę osobistą, 30 proc. stara się nie dotykać żadnych przedmiotów, które znajdują się w miejscach publicznych, 27 proc. unika kontaktu z osobami chorymi lub mającymi objawy grypowe a 24 proc. unika przebywania w dużych skupiskach ludzi.

A Wy jak chronicie się przed zarażeniem koronawirusem? Boicie się pandemii, czy pozostajecie zdystansowani? Czekamy na Wasze opinie!

