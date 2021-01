Sonda "Polish Express" - Jakimi liniami lotniczymi latają Polacy w UK?

Jakimi liniami najczęściej latacie z UK do Polski i z powrotem? Który przewoźnik lotniczy według was spisuje się najlepiej? Zapraszamy do udziału w naszej najnowszej sondzie. Każdy głos się liczy!

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy do udziału w sondzie "Polish Express" - tym razem pytamy Was o to, jakimi liniami najczęściej latacie podróżując między Wielką Brytania, a Polską. Drogi czytelniku! Zapraszamy właśnie Ciebie do wzięcia udziału w naszej internetowej sondzie. Zabierz głos, wypowiedz się! Jakimi liniami najczęściej latasz z Wysp do Polski? Co częściej wybierasz - Ryanaira czy Wizz Aira? Jak oceniasz standard usług oferowanych przez Ryanair? Jakie jest Twoje zdanie w związku z tymi tematami? Wyraź je biorąc udział w naszej specjalnej sondzie!

Zachęcamy również do wypowiadania się na ten temat na naszym profilu na Facebooku. Najciekawsze i najbardziej konstruktywne komentarze mają szansę zostać opublikowane na naszych łamach!

Polacy w UK - jakimi liniami latają najcześciej?

Zapraszamy do wzięcia udziały w naszej i odpowiedzi na kilka pytań:

W tym miejscu również warto przypomnieć, iż Polacy najczęściej samolotami latają do Wielkiej Brytanii korzystając z usług Ryanaira - wynika z raportu opublikowanego przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego za rok 2018.

Można zaryzykować twierdzenie, że ruch lotniczy w Polsce jest napędzany przez polskich imigrantów mieszkających w UK. To właśnie Wielka Brytania jest najczęstszym kierunkiem lotów naszych rodaków. W 2018 roku w obie strony odbyło się prawie 7.98 mln podróży – mamy do czynienia z wzrostem sięgającym ponad 200 tys. w porównaniu z rokiem 2017. Dość powiedzieć, że miastem, do którego najczęściej latano z Polski był Londyn. Innymi popularnymi kierunkami są Niemcy, Włochy i Norwegia.

Jakie jest zdanie Polaków w UK na temat Ryanaira?

Z kolei liderem wśród linii lotniczych jest Ryanair. Niskokosztowy przewoźnik z Irlandii obsłużył w sumie 28.7% wszystkich powietrznych podróży przewożąc ponad 11.5 miliona pasażerów. Drugie miejsce w tej "kategorii" zajęły PLL Lot, a trzeci na podium były kolejne tanie linie, czyli WizzAir. Węgierski przewoźnik zanotował duży wzrost przewożąc ponad 1 mln pasażerów więcej i notując 14 proc. dynamika wzrostu.

