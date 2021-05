SONDA "Polish Express": Jak Polacy w UK oceniają zapowiedzi zmian brytyjskiej polityki imigracyjnej?

Wielka Brytania zamierza zaostrzyć restrykcje dla przyjezdnych i planuje nałożenie opłat na obywateli UE oraz innych podróżnych przyjeżdżających na Wyspy. Szefowa Home Office obiecuje duże zmiany w polityce imigracyjnej kraju. Jak te plany oceniają Polacy mieszkający w UK?

Jak będą wyglądały nowe regulacje Home Office i brytyjska polityka imigracyjna po Brexicie? W czasie swojego wczorajszego przemówienia Priti Patel odmówiła przyznania ile, jeśli w ogóle, osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii będą musiały zapłacić za wizę oraz w dość ogólnym zarysie omówiła gruntowne zmiany w systemie imigracyjnym i azylowym. Brytyjskie władze szykuje się do wdrożenia nowych regulacji na swoich granicach, ale znamy jedynie ich kierunek, a nie konkrety. Niemniej, wygląda na to, że Polakom mieszkającym w UK proponowane przez minister Patel zmiany nie do końca odpowiadają...

"Tak łatają dziury w budżecie", "Ciekawe kto będzie robił, jak fabryki już piszczą z braku pracowników", "Anglicy teraz maja pole do popisu. Kapusta i brokuły czekają. Kwiaty też", "Bareja.." - to tylko kilka komentarzy z naszego profilu na FB na wieść o planowanych przez Priti Patel zmianach...

Zapraszamy do udziału w naszej sondzie

Oddajemy WAM głos. Piszcie. Co Polacy w UK myślą o planowanych zmianach w systemie imigracyjnym - weźcie udział w naszej sondzie!

Co myślicie na temat reform w polityce imigracyjnej?

Szefowa Home Office Priti Patel zapowiada wprowadzenie cyfrowych wiz w amerykańskim stylu, które uszczelnią brytyjskie granice i umożliwią podejmowanie decyzji o wpuszczeniu bądź nie wpuszczeniu danej osoby na długo przed jej przyjazdem. Co jeszcze ma się zmienić w polityce imigracyjnej UK? Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Granice UK staną się cyfrowe, a Home Office rozprawi się z nielegalną imigracją - Priti Patel zapowiada gruntowne reformy

