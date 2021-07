Sonda "Polish Express": Jak Polacy w UK oceniają plany zakończeniu lockdownu w Anglii zaplanowane na 19 lipca 2021?

Znacznie więcej wiemy już o planach znoszenia obostrzeń w Wielkiej Brytanii, ale jak Polacy mieszkający w UK oceniają decyzje podjęte przez premiera Borisa Johnsona? Wyraź swoje zdanie i weź udział w naszej ankiecie!

Przypomnijmy, w poniedziałek 5 lipca o godzinie 17:00 na Downing Street 10 odbyła się konferencja prasowa, podczas której Boris Johnson ogłosił decyzję brytyjskiego rządu w sprawie zakończenia lockdownu w Anglii. Premier ogłosił, iż czwarty etap znoszenia restrykcji planowany na 19 lipca pozostaje w mocy. Jednak, ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero 12 lipca. Johnson podkreślił, że wciąż jest „daleko do końca pandemii i nie skończy się ona do 19 lipca”. Sytuacja związana z transmisją wirusa nadal nie jest w pełni pod kontrolą, a liczba zakażeń na razie rośnie, jednak program szczepień w UK postępuje zgodnie z oczekiwaniami i do końca lipca każda dorosła osoba na Wyspach powinna mieć możliwość przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki.

Ostatni etap znoszenia restrykcji w ocenia Polaków z UK

Jakie zmiany mają wejść w życie już za dwa tygodnie? Co ze zwolnieniem z kwaratnanny wjazdowej dla w pełni zaszczepionych podróżnych z AMBER LIST? Więcej na ten temat pisaliśmy obszernie w artykule zatytułowanym "PILNE: Boris Johnson ogłosił co dalej z zakończeniem lockdownu w Anglii. Co się zmieni 19 lipca?" i po wszelkie szczegóły związane z tą kwestią odsyłamy właśnie do niego.

Jak oceniacie rządowe plany przedstawione w dniu wczorajszym?

