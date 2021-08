Sonda "Polish Express": Jak Polacy mieszkający w UK oceniają skutki Brexitu?

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych stało się faktem w dniu 31 stycznia 2020 o godz. 24:00 CET (o godzinie 23:00 czasu lokalnego – GMT). Od tamtego czasu minęło już sporo czasu i jeszcze więcej się wydarzyło - jak Polacy będący mieszkańcami UK teraz oceniają skutki i konsekwencje Brexitu?

23 czerwca 2016 odbyło się referendum, które zmieniło przyszłość Wielkiej Brytanii. Obywatele UK oddali głos za odłączeniem się od UE. Choć z punktu widzenia prawnego to referendum nie miało formy wiążącej dla brytyjskiego rządu, to władze zdecydowały się wsłuchać w głos społeczeństwa. W głosowaniu wzięło udział 72,2% uprawnionych do oddania głosu i z tej liczby 51,89% było za Brexitem. Stał się on faktem w 2020 roku i, jak pisaliśmy wyżej, zmienił radykalnie Wielką Brytanię. Dziś, w dobrych kilka miesięcy po wyjściu UK ze struktur unijnych, kraj i jego mieszkańcy na własnej skórze doświadczają skutków i konsekwencji decyzji podjętej wówczas, przy urnach...

Jak oceniacie życie w UK po Brexicie?

Kampania nienawiści skierowana wobec imigrantów, która przełożyła się na wzrost nastrojów ksenofobicznych, zupełnie nowa polityka imigracyjna zamykające granicę dla wielu osób chętnych do podjęcia pracy, negatywny wpływ na wymianę handlową, kłopoty na granicy irlandzkiej, problemy z brakiem rąk do pracy, których wynikiem jest brak kierowców ciężarówek i - w efekcie - puste półki w brytyjskich sklepach - to tylko kilka, jak nam się wydaje, bardzo istotnych skutków Brexitu, o których warto wspomnieć w tym miejscu.

W poniższej sondzie zwraca się do WAS, drodzy czytelnicy "Polish Exprss", o wyrażenie swojej opinii w temacie Brexitu z perspektywy całkiem sporego dystansu czasowego. Zdajemy sobie sprawę, że całościowa ocena czegoś tak skomplikowanego i wieloaspektowego, co zmieniło tak wiele na Wyspach, jest niełatwa, ale z Waszą pomocą chcemy podjąć się tego zadania. Zapraszamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie naszej sondy!

Czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE było dobrą decyzją?

