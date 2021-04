SONDA: Jak Polacy w UK oceniają brytyjską monarchię i królową Elżbietę II?

W zeszłą sobotę, 17 kwietnia 2021 roku, pożegnaliśmy Filipa, księcia Edynburga i męża Elżbiety II. To dobra okazja, aby zastanowić się nad tym, jaki stosunek do monarchii, królowej i rodu Windsorów mają Polacy w UK.

Elżbieta II formalnie jest królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, głową Kościoła anglikańskiego, Wspólnoty Brytyjskiej oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa. W praktyce jednak jej władza jest bardzo ograniczona. Sprowadza się w zasadzie do nadawania odznaczeń. Teoretycznie, królowa ma możliwości do rozwiązania parlamentu i nominacji premiera, więc zwierzchnia władza wykonawcza pozostaje w jej ręku, jednak Elżbieta II nie skorzystała i prawdopodobnie nigdy nie skorzysta z tego przywileju. Dlaczego? Byłoby to po prostu sprzeczne z duchem monarchii, niepisanymi zasadami i obowiązującą konwencją, w myśl której "król panuje, ale nie rządzi".

Polacy oceniają brytyjską monarchię i królową Elżbietę

Z pewnością dla Polaków, którzy do UK przybyli z kraju, gdzie ostatni król Mikołaj I został zdetronizowany w 1831 roku przez Sejm, instytucja monarchii trwającej nieprzerwanie nie tyle od dekad, co od wieków, może wydawać się... no właśnie, jaka? Jak Polacy oceniają królową i sam fakt, że jakiś władca stoi ponad rządem? Jaki mają do niej stosunek? Czy czują się z nią w jakiś sposób związani? Czy czują się jej poddanymi?

Co do tego, że Brytyjczycy popierają monarchię oraz kochają swoją królową nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Jak wynika z ostatnich badań (z marca 2021) przeprowadzonych przez sondażownię YouGov aż 80 procent badań ocenia Elżbietę II "bardzo pozytywnie" lub "raczej pozytywnie". Królowa pozostaje w oczach opinii publicznej fundamentem Zjednoczonego Królestwa. Budzi przy tym olbrzymi szacunek wśród swoich poddanych i jest niczym latarnia morska na wzburzonym morzu, jak piszą o niej brytyjskie media. Ale w jaki sposób odnoszą się do niej polscy imigranci w UK?

Weź udział w naszej sondzie!

Dowiedzmy się tego! Zapraszamy do udziału w naszej sondzie: