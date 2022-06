Somerset: "Gimp Man" powrócił po trzech latach i znów terroryzuje mieszkańców

Fot: Avon and Somerset Police

Mężczyzna w skórzanym stroju gimpa powraca i "terroryzuje" mieszkańców angielskiej wsi w okolicach Bristolu. Spotkanie go "to było najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu", jak mówiła jedna z poszkodowanych.

Tzw. "Gimp Man" wrócił na ulice i ponownie zauważono go we wsi Claverham, niedaleko miasta Bristol. Brytyjskie media odnotowały jego szesnaste pojawienie się w przestrzeni publicznej, będące powrotem po trzyletniej przerwie. Mężczyzna w gumowym kombinezonie i masce z czerwonymi oczami oraz szwami wokół ust zaczepił 19-letnią Kierę Elston i jej chłopaka. "To było najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu. Mam w głowie obraz, jak idzie w moją stronę. Boję się pomyśleć, co by się stało, gdybym była sama" - komentowała kobieta w rozmowie z tabloidem "The Sun".

Tajemniczy "Gimp Man" znowu atakuje

Warto dodać, że to nie pierwsze pojawienie się "Gimp Mana" w niewielkiej wiosce położonej w hrabstwie Somerset. W połowie lipca 2019 roku prawdopodobnie ten sam sprawca lub inna osoba w tym stroju miała "dotykać krocza, chrząkać, ciężko oddychać" w obecności innej kobiety. Przerażona ofiara próbowała cofać się i uciekać, ale napastnik ciągle ją prześladował. Kobieta nie wiedziała co się dzieje. Bła się, że w każdej chwili może zostać zaatakowana.

Spanikowana krzyczała tak długo o pomoc, aż jej prześladować zdecydował się uciec w kierunku głównej ulicy. Choć ofiara tego tyle dziwacznego, co przerażającego ataku, nie została w żadne sposób ranna, mówi, że wydarzenia tamtej nocy "bardzo na nią wpłynęły". Nie życzy nikomu znalezienia się w takiej sytuacji. Boi się, że coś takiego może się jeszcze powtórzyć...

Pojawił się na angielskie wsi i straszy kobiety

Wiemy już, że nie był to odosobniony przypadek. W sumie lokalna policja w sumie otrzymała aż 16 zgłoszeń związanych z działaniami ubranego w gumowy kostium napastnika w Claverham i Yatton. Trzy lata temu udało się aresztować "napastnika". Czy tym razem ta sama osoba kryje się za maską czy jest to ktoś inny?

