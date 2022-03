Sól zawarta w niektórych markach paracetamolu może zwiększać ryzyko chorób serca

Według badań może on wpływać na zwiększone ryzyko chorób serca

Sól zawarta w niektórych markach paracetamolu, który jest tak ochoczo przepisywany przez brytyjskich lekarzy, może zwiększać ryzyko chorób serca, jak wynika z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Central South University.

Naukowcy postanowili zbadać jaki wpływ na zdrowie ma sól zawarta w niektórych markach paracetamolu. Jak podaje brytyjski portal "Metro", w latach 2000-2017 międzynarodowy zespół badawczy w okresie 12 miesięcy badał stan zdrowia 300 tysięcy osób w wieku od 60 do 90 lat. Połowa z nich miała wysokie ciśnienie krwi, a druga połowa - nie. Na łamach "European Heart Journal" wyniki ich dociekań zostały opublikowane i jak się okazało ryzyko chorób sercowo-naczyniowych było wyższe wśród osób, które przyjmowały paracetamol z solą.

Naukowcy stwierdzili, że ryzyko zawału serca, udaru lub niewydolności serca u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi przyjmujących paracetamol z solą wynosiło 5,6%, podczas gdy w przypadku osób przyjmujących paracetamol niezawierający chlorku sodu odsetek ten był mniejszy i wyniósł 4,6%.

Uważajcie na paracetowaml zawierający sól

W przypadku osób, które nie miały wysokiego ciśnienia krwi, ryzyko choroby sercowo-naczyniowej po 12 miesiącach wyniosło 4,4% wśród osób przyjmujących paracetamol zawierający sól, w porównaniu z odsetkiem wynoszącym 3,7% w przypadku osób przyjmujących paracetamol bez soli. Ryzyko zgonu w okresie obserwacji było również wyższe wśród osób przyjmujących paracetamol z dodatkiem soli.

"Ludzie powinni zwracać uwagę nie tylko na spożycie soli w żywności, którą spożywają, ale także nie przeoczyć ukrytego spożycia soli w lekach, które zażywają" - komentował główny autor badania, profesor Chao Zeng z Central South University w Changsha w Chinach. Wnioski z tych badań sugerują, aby "ponownie przyjrzeć się bezpieczeństwu" spożywania popularnych "musujących" i "rozpuszczalnych" typów paracetamolu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w UK tylko niewielka część leków opartych na paracetamolu zawiera sól.

Przypomnijmy, iż wyniki tych badań są podobne do wniosków, do których dotarli naukowcy z uniwersytetu w Edynburgu. Według nich osoby z wysokim ciśnieniem krwi, które przyjmują paracetamol na receptę, mogą w ten sposób zwiększać u siebie ryzyko zawału serca i udaru. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Ostrzeżenie dla ludzi biorących paracetamol. Lekarze powinni pomyśleć dwa razy, zanim przepiszą go pacjentom".