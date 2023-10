Styl życia SOKOŁÓW na śniadanie: Jak produkty marki wzbogacają poranki Polaków?

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

Życie na obczyźnie nieodłącznie związane jest z tęsknotą za ojczyzną. I nic tu się nie zmieniło od czasów Adama Mickiewicza, który przecież też szalenie tęsknił „do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych”. I choć dziś Polakom żyjącym za granicą znacznie łatwiej jest wracać do kraju, to i tak muszą oni na co dzień jakoś sobie z tęsknotą radzić. Z pomocą przychodzi im tu marka SOKOŁÓW.

Wystawne polskie śniadania okraszone smakiem dzieciństwa

Dla tych, którzy na Wyspy przyjechali już w wieku dorosłym, śniadania to doskonały moment, by poczuć się niemal jak w domu. Polskie śniadania znacząco różnią się od tych serwowanych na zachodzie. W porównaniu do Włochów czy Hiszpanów, Polacy jedzą śniadania raczej na słono niż na słodko. Z kolei w porównaniu do Brytyjczyków, Polacy spożywają raczej śniadania na zimno niż na ciepło. No, może z wyjątkiem wariacji z jajkami w roli głównej, wśród których prym wiedzie jajecznica lub jajka na miękko.

Rano na polskich stołach królują kanapki – z serem żółtym, szynką lub kiełbasą. Chleb cienko smarujemy masłem, a na ser czy wędlinę kładziemy plasterek pomidora lub ogórka. Do tego dodajemy szczyptę soli i/lub odrobinę pieprzu, a całość popijamy gorącą czarną herbatą lub kawą.

SOKOŁÓW zadbał o to, by i na polskich stołach w Wielkiej Brytanii nie brakowało wyśmienitych smaków z dzieciństwa. Na brytyjskich półkach znajdziemy zarówno wyśmienitą, acz delikatną polędwicę sopocką (Sopocka Loin), aromatyczną Szynkę Basiuni (Grandma’s Smoked Ham Slices) czy uwielbianą przez polskie podniebienia kiełbasę krakowską suchą (Dry Krakowska Sausage).

Pożywne śniadania dla najmłodszych

Naturalne, tradycyjnie wyrabiane, polskie wędliny, doskonale sprawdzą się też każdego ranka w menu najmłodszych domowników. Wędliny z SOKOŁOWA zawierają niewiele tłuszczu i dużo białka, a do tego są tak smaczne, że dzieci same chętnie po nie sięgają. Energię na dobry start dnia zapewnią najmłodszym zarówno parówki Sokoliki, jak i kanapki z mortadelą Sokołów czy klasyczną polską szynką (Classic Ham). Z kolei na wystawne, weekendowe śniadanie, można zrobić jajka na pieczonym boczku z SOKOŁOWA (Classic Roasted Bacon). Takie danie można też, zgodnie z lokalną tradycją, uzupełnić fasolką w sosie pomidorowym, pieczonymi pieczarkami, lekko przyrumienioną na tłuszczu lub na patelni grillowej Kiełbaską na Każdą Okazję (Weekend Sausage) i grillowanymi pomidorami. Zamiast nieco cięższej kiełbasy warto jest też sięgnąć po Parówki Stówki, z mięsa z szynki.

Wędliny, które przypominają nam o Polsce

Dzięki produktom marki SOKOŁÓW Polacy na Wyspach mogą każdego dnia zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie jakże dobrze znane im smaki znad Wisły. SOKOŁÓW nie tylko zatem wzbogaca smak każdego śniadania, ale też buduje mosty między ojczystą kulturą a życiem na emigracji. Wspólne, zwłaszcza weekendowe śniadania z produktami SOKOŁÓW, stają się wręcz okazją do celebracji tożsamości.

