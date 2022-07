Software Program Manager Siddhartha Srivastava opisuje, jak zdał egzamin B1 SELT z LanguageCert, który pomógł mu osiągnąć sukces

artykuł sponsorowany

Studium przypadku:

Podróż Siddharthy Srivastava do brytyjskiego ILR

Egzaminy LanguageCert, uznawane przez Ofqual, umożliwiają wysoko wykwalifikowanym profesjonalistom wykorzystanie ich potencjału i zaprezentowanie swoich umiejętności perspektywicznym pracodawcom, zapewniając karierę w Wielkiej Brytanii. Jednym z takich sukcesów jest historia menedżera oprogramowania Siddharthy Srivastava, który zdecydował się przystąpić do testu LanguageCert Secure English Language Test, znanego jako SELT, w ramach brytyjskiego procesu składania wniosków o pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony (ILR).

Sid, który mieszka na Wembley z żoną i 15-letnią córką, zdał test B1 w kwietniu 2021 roku i uważa, że ​​jest to jeden z najważniejszych kroków, jakie może podjąć każdy, kto chce mieszkać, studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii.

Pochodzący z środkowych Indii, Sida używał jako pierwszego języka hindi. Jednak Sid ukończył całą swoją edukację w języku angielskim, w tym tytuł magistra w zakresie aplikacji komputerowych.

W Wielkiej Brytanii poszukiwani są wysoko wykwalifikowani specjaliści IT, którzy biegle posługują się językiem angielskim, więc uzyskanie formalnego certyfikatu w ramach procesu ILR było dla Sid ważne zarówno ze względu na możliwości kariery, jak i jakość życia, do której aspiruje dla swojej rodziny.

Dlaczego LanguageCert:

Sid wiedział, że istnieje kilku dostawców SELT, ale było kilka powodów, które skłoniły go do wyboru egzaminów LanguageCert SELT:

„Odkryłem, że witryna LanguageCert jest dobrze zorganizowana i dała mi wszystko, czego potrzebowałem do podjęcia świadomej decyzji. Wszystkie potrzebne mi szczegóły były łatwe do znalezienia i dobrze wyjaśnione” – mówi Sid.

„LanguageCert ma również centra testowe w dogodnych lokalizacjach, co oznaczało dla mnie łatwe dotarcie do testu” – dodaje Sid. „Podobało mi się również to, że oferują różne terminy testów, dzięki czemu łatwo jest zarezerwować test, który pasuje do napiętego harmonogramu”.

Aby móc się przygotować, Sid przeprowadził dodatkowe badania, oglądając filmy LanguageCert na YouTube. które pokazały, w jaki sposób testowano różne elementy czytania, pisania i słuchania. To, w połączeniu z informacjami dostępnymi z LanguageCert, dało mu pewność, której potrzebował, aby przejść do testu. Ogólnie rzecz biorąc, uznał, że proces jest prosty i bezpośredni.

Sid zdał test, który został formalnie potwierdzony w ciągu kilku dni. „Uzyskanie wyniku tak szybko dało mi spokój ducha, ponieważ jest to bardzo ważna część procesu ILR. Zdanie egzaminu oznaczało, że mogłem zająć się resztą aplikacji ze świadomością, że wymagania językowe zostały spełnione”.

