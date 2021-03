SodaBlast System Polska: Najlepszy pomysł na własny biznes w Wielkiej Brytanii

Artykuł sponsorowany

Szukasz sprawdzonego pomysłu na własny biznes w Wielkiej Brytanii? Masz dość swojego szefa i jego poleceń? Chcesz zarabiać dobre pieniądze i nie boisz się zakasać rękawów do roboty? Mamy coś dla Ciebie!

SodaBlast Systems Polska oferuje sprawdzoną na całym świecie kompleksową technologię do oczyszczania i renowacji powierzchni. W ofercie firmy znajdują się samowystarczalne oczyszczarki z niezbędnym wyposażeniem gotowe do pracy w każdym miejscu i każdych warunkach pogodowych. Oferowane przez SodaBlast Systems Polska maszyny są oparte na nowatorskiej konstrukcji z USA, ale to nie maszyny same w sobie są najważniejsze! To przede wszystkim szansa dla tych, którzy chcą wziąć los w swoje ręce i zmienić coś w swoim życiu...

Urządzenia SodaBlast Systems to szansa. Szansa na zbudowanie własnego biznesu od samych podstaw!

Budynki, zabytki, domy, stare samochody, łodzie wymagają cyklicznego czyszczenia i konserwacji. Roboty nigdy nie będzie brakować. Potrzeba profesjonalnego czyszczenia powierzchni różnego typu istnieć będzie zawsze. Do tej pory do wykonywania tej pracy konieczne były mało efektywne tradycyjne piaskarki. Dzięki innowacyjnym i nowoczesnym urządzeniem SodaBlast Systems praca jest szybsza i efektowniejsza, co daje ci zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Co więcej, może ona być wykonywana wyłącznie przez jedną osobę! Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego pracownika czy pomocnika.

Co umożliwiają maszyny SodaBlast Systems?

Usuwanie rdzy - dzięki sodowaniu możesz przywrócić każdej powierzchni nowe życie. Technologia SodaBlast Systems nie uszkadza oczyszczanej powierzchni. Firmy zajmujące się renowacją starcyh pojazdów uwielbiają współpracować z właścicielami SodaBlast za względu technologię bezpieczną dla zabytków.

Zdejmowanie powłok malarskich - skutecznie usuniesz wszystkie powłoki malarskie z każdego rodzaju farb i lakierów. Z SodaBlast możesz usunąć od razu wszystkie warstwy do czystej powierzchni nie niszcząc jej, dzięki temu Twój klient będzie zaskoczony wysoką jakością realizacji usługi. Konserwatorzy zabytków cenią sobie firmy oczyszczająca sodą zabytkowe elewacja ze względu na skuteczną i nieinwazyjną metodę dla starych kamienic.

Czyszczenia zabrudzeń - usuwaj wszelkiego rodzaju zabrudzenia z którymi nie radzą sobie zwykłe myjki ciśnieniowe. Wysoka prędkość strumienia pozwala usuwać zabrudzenia produkcyjne w dużych zakładach przemysłowych. Świetnie sprawdza się do czyszczenie graffiti. Dzięki mobilności maszyn możesz czyścić naloty i osady na pojazdach wodnych takich jak łodzie.

Ile KONKRETNIE można zarobić korzystając z urządzeń SodaBlast Systems?

Dlaczego inwestycja w oczyszczarkę SodaBlast Systems Polska to możliwie NAJLEPSZY wybór?

Po pierwsze - pieniądze ! Użytkownicy urządzeń czyszczących są w stanie zarobić nawet do 120 funtów netto na godzinę!

Sam jesteś sobie szefem ! Decyduje kiedy pracujesz i za ile pracujesz. W dodatku nie potrzebujesz nikogo do pomocy! Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zaledwie jedna osoba wystarczyła do efektywnej pracy.

Zwrot inwestycji następuje bardzo szybko - ze względu na dużo zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi można spodziewać się, że zainwestowane w zakup sprzętu środki zwrócą się po około roku.

Pracujesz z najnowszą technologią i najlepszą maszyną - w SodaBlast System została zastosowane innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że ścierniwo nabiera TRZY RAZY większej prędkości od tradycyjnych piaskarek.

Pełne wsparcie - po zakupie sprzętu nie zostaniesz pozostawiony sam sobie! Wraz z zakupem urządzenia otrzymujesz wszystko co niezbędne do rozpoczęcia działalności, SodaBlast Systems Polska desygnuje doświadczonego instruktora, która przeprowadzi szkolenie klienta. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia!

To nie wszystko! Instruktor SodaBlast Systems będzie pozostawał z tobą w zdalnym kontakcie przy pierwszych twoich zleceniach, omawiając aspekty danej usługi, sprawdzając i wspierając twoje działania sprzedażowe, wyceny i realizacje usługi oczyszczania, byś uniknął błędów i stresu.

Bo dbasz o środowisko! Używając innowacyjnych maszyn Sodablast System pracujesz zgodnie z wysokimi standardami ekologicznymi. Oczyszczarki wykorzystują także biodegradowalne i rozpuszczalne w wodzie czyściwa - spożywczą sodę oczyszczoną.

SodaBlast Systems Polska oferuje kompleksowy i sprawdzony pomysł na biznes. Pomysł, znacząco poszerzający możliwości działania w branży oczyszczania przy wsparciu silnej, innowacyjnej marki. Tylko od CIEBIE zależy czy zrobisz pierwszy krok i zdecydujesz się w to wejść. Tylko TY możesz podjąć decyzję o tym, aby ruszyć z biznesem, który może zmienić TWOJE życie!

