SNP będzie oferować 50 000 funtów za osiedlenie się na wyspach w Szkocji

Partia Nicoli Sturgeon planuje wprowadzić program zapobiegający depopulacji Szkocji i zaoferować do 50 000 funtów osobom, które zdecydują się na osiedlenie na Szetlandach, Orkadach czy Hebrydach.

Szkockie wyspy pustoszeją. Z problemem coraz większego wyludnienia zamierza jednak walczyć partia SNP, której przewodzi premier Szkocji Nicola Sturgeon. Ma ona śmiały plan, aby skusić do osiedlenia się w tych miejscach zarówno rodowitych Szkotów jak i imigrantów.

50 000 funtów za osiedlenie się na wyspach w Szkocji

Plan o nazwie „Islands Bonds” ma zostać przedstawiony w manifeście partii SNP i ma na celu pomóc ludziom w kupnie domów oraz rozpoczęciu biznesów na szkockich wyspach. Co ciekawe program będzie dostępny dla osób mieszkających obecnie na wyspach oraz dla tych, które chcą się na nie przeprowadzić.

Alasdair Allan z SNP powiedział:

- Powinniśmy zrobić wszystko, aby zahamować depopulację w Szkocji i zachęcić więcej osób do życia i pracy na wyspach szkockich, zwłaszcza w obliczu wyniszczającego Brexitu torysów.

Szkocka wiza

Doradcy szkockiego rządu ostatnio sugerowali także, że specjalna „szkocka wiza” może pomóc w zahamowaniu wyludnienia na północy kraju. Eksperci twierdzą, że po-brexitowa wiza do Szkocji może zachęcić imigrantów do przeprowadzki do rejonów kraju zmagających się z problemem depopulacji.

Jeszcze w lutym grupa zalecała brytyjskiemu rządowi, aby rozważył poluzowanie warunków dla imigrantów z UE starających się o wizę po Brexicie w Szkocji. Niestety Downing Street oświadczyło, że nie chce „tworzyć ekonomicznej granicy imigracyjnej między Szkocją i resztą UK”.