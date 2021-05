Śnieg w maju! Anomalia pogodowa zaskoczyła mieszkańców niektórych rejonów UK tuż po długim weekendzie [WIDEO]

Fot. Getty

W niektórych częściach Anglii i Szkocji w środę i czwartek spadł śnieg. Met Office wydało żółte ostrzeżenie. Obejrzyj nagrania majowej anomalii pogodowej w UK.

W środę i w czwartek przed południem w niektórych częściach Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie powróciła zima. W pierwszym tygodniu maja śnieg, grad i deszcz ze śniegiem zaskoczyły mieszkańców środkowej i południowo-wschodniej Szkocji oraz północno-wschodniej Anglii.

Majową anomalię pogodową można było zobaczyć między innymi w Gateshead, County Durham i Sunderland. W środę burzę gradową odnotowano też na południu Anglii - w Bournemouth, w Dorset. Nagrania i zdjęcia, które pojawiły się w internecie, pokazują kierowców, próbujących okiełznać swoje samochody na oblodzonych jezdniach, a także wielkie gradowe kulki i sypiące się z nieba płatki śniegu w brytyjskich ogródkach...

W związku z nagłym i absolutnie niespodziewanym atakiem zimy w maju 2021, Met Office nałożyło żółty alert pogodowy, ostrzegający przed opadami śniegu. Alert obowiązywał do godziny 11 przed południem w czwartek.

Pogoda w UK w drugiej połowie tygodnia

Poza śnieżną anomalią pogodową, która najprawdopodobniej jest już za nami, Met Office ostrzega, że w dalszej części tygodnia wciąż będzie chłodno, a nocami temperatury mogą spaść poniżej zera. Śniegu już raczej nie będzie, ale za to należy spodziewać się opadów deszczu, a także gradu. Miejscami możliwe będą przejaśnienia.

The #A9 at Slochd and Daviot.



Please take your time if you're in the area! #DriveToConditions@NWTrunkRoadspic.twitter.com/5dhHYnLIQ1