Śnieg w Londynie i w innych częściach UK. Wygląda też na to, że święta mogą być białe

Mieszkańcy zachodniego, centralnego i południowego Londynu dzielili się dzisiaj na portalach społecznościowych zdjęciami śniegu, który spadł rano w ich okolicy. Met Office zapowiada też opady w najbliższych dniach w innych częściach kraju.

Brytyjska pogoda jest wprawdzie znana ze swojej nieprzewidywalności, jednak prognozy Met Office zwłaszcza krótkoterminowe najczęściej się sprawdzają. W tym tygodniu synoptycy zapowiadają opady śniegu w Wielkiej Brytanii.

Erm… was it meant to snow in London today pic.twitter.com/YbH3ShJdIN

Na czwartek Met Office zapowiedziało „deszcz i opady śniegu w południowo-zachodnich częściach kraju”. Z kolei sztormy na wybrzeżach Morza Północnego powoli słabną. W ciągu tygodnia deszcze i mżawka przemieszczą się na południowy-wschód. W ten weekend ma być słonecznie, a ulewne deszcze ze śniegiem pojawią się na wzgórzach, w niedzielę natomiast ograniczą się do obszarów wschodnich.

Temperatury w Londynie będą oscylować od piątku (3 grudnia) do wtorku (9 grudnia) między 7 stopniami i -9 stopniami Celsjusza. Mieszkańcy zachodniego, centralnego i południowego Londynu obudzili się w czwartek z białym widokiem za oknami. Wiele osób opublikowało na portalach społecznościowych zdjęcia ulic w śniegu.

Biały puch pojawił się nawet w Wandsworth i na lotnisku Heathrow. Met Office przewiduje „deszcz, deszcz ze śniegiem i trochę śniegu w południowo-zachodnich rejonach. Wiele wskazuje także na to, że święta będą białe.

It’s snowing here at Cricklewood! Didn’t expect these big flakes to arrive in London! pic.twitter.com/Ec8SKGWmMB