Śnieg na Boże Narodzenie w UK - jakie są w tym roku szanse na "białe święta"?

Jakie są szanse na "białe święta" w UK w 2020 roku? Niestety, bardzo niewielkie. Według obecnych prognoz Boże Narodzenia na Wyspie będzie co prawda raczej chłodne, ale (niestety!) pozbawione obecności śniegu.

"Białe" święta wielu z nas pamięta z dzieciństwa, a grudniowy obraz wieczornego krajobrazu pełnego śnieżnej pierzynki z pewnością pozostaje żywy w naszej pamięci. Niestety, ze względu na klimat Wielkiej Brytanii, w okresie świątecznym raczej trudno tu o śnieg. W grudniu w UK temperatury oscylują wokół lub powyżej zera, co oznacza, że ​​nigdy nie jest dość zimno, aby móc spodziewać się opadów śniegu. Między styczniem a marcem robi się na Wyspie zimniej i jeśli spodziewać się jakiegokolwiek "białego puchu" to właśnie wtedy.

Pozostał miesiąc do Bożego Narodzenia - jakie są szanse na opady śniegu w okresie świątecznym?

Ostatni raz w okresie świątecznym z opadami śniegu mieliśmy do czynienia stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku. Wówczas aż 83 proc. stacji pogodowych odnotowało śnieg, który przez dłuższy czas utrzymywał się na ziemi. Jak będzie pod tym względem w 2020? Póki co wciąż czekamy na oficjalną "świąteczną" prognozą Met Office. "Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby móc stwierdzić, czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg" - komentował dla portalu "Bristol Live" rzecznik prasowy Met Office. "W miarę jak zbliżamy się do miesięcy zimowych, istnieje prawdopodobieństwo, że pogoda stanie się chłodniejsza, ale na razie nie możemy powiedzieć nic więcej. W najbliższej przyszłości nie ma co spodziewać się śniegu. Nic na to nie wskazuje" - dodawał.

Według danych udostępnionych przez Met Office opady śniegu stają się coraz rzadsze z powodu zmian klimatu. W epoce wiktoriańskiej biały puch znacznie częściej pojawiał się pod koniec roku, ale tylko raz w ciągu ostatnich 51 lat w okresie świątecznym mieliśmy do czynienia z "powszechnym pokryciem powierzchni przez śnieg", jak to oficjalnie określają brytyjski meteorolodzy.

Radzimy sobie nie robić nadziei na "białe święta"...

Z rekordową ilością śniegu (47 cm) mieliśmy do czynienia w trakcie Bożego Narodzenia w 1981 roku w szkockim Perthshire. Natomiast w 1878 roku w Gainford (hr. Durham) temperatura spadła do - 18,3 stopnia Celsjusza!

Co w kwestii "białych świąt" mają do powiedzenia bukmacherzy? Według Ladbrokes szanse na opady śniegu w dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii 25 grudnia wynoszą 5/4. Na początku miesiąca szanse te oceniono na 6/4.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!