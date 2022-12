Śnieg i lód sparaliżował lotnisko w Manchesterze - wystarczyło, aby temperatura spadła do -10 stopni

Pogoda na Wyspach jest iście zimowa i krajowe media zdążyły już ukuć termin określający obecną aurę. Mroźne i wilgotne powietrze z północy i wschodu dotarło aż do krajów Europy Zachodniej. Przyniosło mróz, jest zimno, ale i pada śnieg, co choćby dla stęsknionych białego puchu Polaków mieszkających w UK może być zaletą.

Obecna aura w UK określana jest jako „Troll z Trondheim”, co wynika ze specyficznego położeniem wyżów i niżów na naszym kontynencie. Pogoda na Wyspach Brytyjskich jest determinowana przez antycyklon znad Grenlandii oraz przez układy niżowe nad Skandynawią, a więc nad regionem gdzie leży Norwegia i Trondheim właśnie. I stąd taka, a nie inna nazwa. Prognozy wskazują na to, że obecna pogoda utrzyma się na dłużej i „Troll z Trondheim” dłużej potrzyma swoim mroźnym uścisku Wielką Brytanię.

Wielką Brytanię nawiedził „Troll z Trondheim”

W niedzielę o godzinie 9 rano w większości Londynu i części południowo-wschodniej Anglii zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed śniegiem i lodem. Met Office powiedział, że warunki mogą prowadzić do zakłóceń w podróżowaniu, zwłaszcza w poniedziałek rano. Rzecznik RAC Rod Dennis poradził kierowcom, aby „byli czujni” poruszając się na drogach na Wyspie.

W dniu dzisiejszym lotnisko w Manchesterze zostało zmuszone do zamknięcia obu pasów startowych z powodu obfitych opadów śniegu w sobotę rano. Pasażerom powiedziano, że pasy startowe zostały tymczasowo zamknięte i aby skontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ich podóży. Jeden pas startowy udało się odśnieżyć i przywrócić do pracy o godzinie 11:30, umożliwiając wznowienie ograniczonej liczby usług, a prace nad ponownym otwarciem drugiego były kontynuowane.

Zima mocno daje się we znaki mieszkańcom UK

Lotnisko poinformowało, że odwołano osiem lotów, a 13 samolotów, które miały lądować na lotnisku, zostało przekierowanych do innych portów lotniczych. „Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pasażerów zawsze będzie najwyższym priorytetem, a operacje zostaną wznowione przy najbliższej okazji” - w taki sposób sytuację komentował rzecznik lotniska.

Synoptycy Met Office zwracają uwagę, że prognozy temperatury spadającej do 10 stopni Celsjusza w niektórych obszarach w sobotę i niedzielę może doprowadzić do zakłóceń w podróżowaniu, zwłaszcza w poniedziałek rano. Stwierdzono również, że niektóre społeczności wiejskie mogą zostać odcięte i istnieje możliwość przerw w dostawie prądu, co wpłynie także zasięg telefonii komórkowej.

Jakie są prognozy Met Office?

Jakiej pogody można spodziewać się w najbliższym czasie? Śnieg przewidywany jest w Szkocji i południowo-wschodniej Anglii, z żółtym ostrzeżeniem dla większości Szkocji do południa w niedzielę. W sobotę Met Office rozszerzyło ostrzeżenia o lodzie w Irlandii Północnej, Walii i południowo-zachodniej Anglii, aby obejmowały opady śniegu do południa w niedzielę. W niedzielę ostrzeżenie przed śniegiem i lodem zaczyna się o 9 rano dla większości Londynu i niektórych południowo-wschodnich Anglii do 9 rano w poniedziałek, z 30% szansą na opady do 5 cm śniegu.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) wysłała ostrzeżenie o zimnej pogodzie trzeciego poziomu obejmujące Anglię do przyszłego piątku.

Będzie zimno, będzie śnieg, kierowcy powinni uważać

Główny meteorolog Met Office, Steve Willington, powiedział: „Nadal będzie zimno, a temperatury w ciągu dnia utrzymują się zaledwie kilka stopni powyżej zera w wielu miejscach w nadchodzących dniach, a nocne temperatury spadają do -10 ° C lub nawet niżej w skali lokalnej. Chociaż temperatury są poniżej średniej, to nie są one niczym niezwykłym o tej porze roku” - komentował. „Istnieje również niewielkie ryzyko, że pasmo deszczu ze śniegiem lub opadów śniegu przesuną się na daleki południowy wschód w niedzielę. Jeśli tak się stanie, może to potencjalnie spowodować pewne zakłócenia, zwłaszcza w godzinach szczytu w poniedziałek”.

UKHSA radzi ludziom, aby zwracali uwagę na przyjaciół i rodzinę, którzy są narażeni na zimno, oraz aby zapewnili im dostęp do ciepłego jedzenia i napojów. Apelują przy tym, aby utrzymywać temperaturę w pomieszczeniach na poziomie co najmniej 18 ° C (64 ° F).

