Śmigło wleciało do samolotu i rozbiło okno po przeciwnej stronie maszyny podczas lądowania

fot. Twitter

W czasie podchodzenia do lądowania ptak wpadł do silnika samolotu z taką siłą, że oderwane od części maszyny śmigło z impetem wleciało na pokład, a następnie rozbiło okno po przeciwnej stronie. Pasażerowie byli przerażeni, jednak nikomu nic się nie stało.

Wszczęto śledztwo w sprawie wypadku, do jakiego doszło podczas lądowania w Afryce Południowej, gdy do silnika Jetstream 41 wpadł ptak, a następnie śmigło z uszkodzonego silnika uderzyło w bok samolotu przedostając się do środka i rozbijając okno po drugiej stronie maszyny.

Nikt nie został ranny, a pasażerowie mieli dużo szczęścia, gdyż śmigło przeleciało przez miejsca, na których nikt nie siedział. Na zdjęciach zrobionych po wylądowaniu możemy zobaczyć uszkodzony bok samolotu, przez który wleciało śmigło, a także całkowicie roztrzaskane okno po drugiej stronie.

Remind me never to sit by a prop again! Thankfully no one hurt on this J41. #j41#birdstrike#fanhitstheshit#birdmighthavebeeninjured It sure as hell would have woken you up if you were napping onboard. pic.twitter.com/jvUTYkKces