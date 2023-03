Śmiertelny przypadek listeriozy w Wielkiej Brytanii. Winny jest popularny ser dostępny w supermarketach?

Przynajmniej jedna osoba w Wielkiej Brytanii zmarła w wyniku zakażenia bakteriami listeria. Eksperci ostrzegają, by nie jeść półmiękkich serów Baronet, które prawdopodobnie są skażone listerią i są w trybie pilnym wycofywane ze sprzedaży.

Ofiara śmiertelna listeriozy w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii potwierdzony został śmiertelny przypadek listeriozy, czyli zakażenia niezwykle groźnymi bakteriami listeria. The Food Standards Agency (FSA) i UK Health Security Agency (UKHSA) ostrzegają, że za zakażenia odpowiada prawdopodobnie półmiękkie sery Baronet, w których (w niektórych sztukach) wykryto wyjątkowo wysokie stężenie tychże bakterii. Sery są obecnie w trybie pilnym ściągane z półek w supermarketach i wycofywane ze sprzedaży. Szczep ogniska wykryto również w innych produktach spożywczych i z nich próbek, dlatego na ten moment nie jest pewne, listerioza pojawiła się oryginalnie w serach Baronet.







Ser Baronet jest wycofywany ze sprzedaży

Ser Baronet jest serem na pewno specyficznym, który ma jednak wielu swoich zwolenników. Ser ma różowo-pomarańczową skórkę i bardzo charakterystyczny, ostry zapach. Ser sprzedawany zarówno w małych porcjach, jak i w kolistych opakowaniach o wadze około 1 kilograma. Produkt i jego odmiany wytwarzane są przez firmę The Old Cheese Room z Wiltshire.

Producent przyznał, że wycofanie serów Baronet ze sklepów traktowany jest jako „środek ostrożności”. Partia z 10 stycznia po raz drugi wykazała w testach obecność bakterii Listeria Monocytogenes. W opublikowanym dzisiaj oświadczeniu Old Cheese Room czytamy: „Jako odpowiedzialny producent serów przeprowadzamy regularne czyszczenie i dezynfekcję, a także testujemy nasze pomieszczenia, gdzie produkujemy sery i gdzie one dojrzewają. Zmieniliśmy teraz nasz miesięczny system testowania na pozytywny, polegający na tym, że testujemy każdą partię sera, zanim opuści ona naszą siedzibę”.

Ze sklepów w UK wycofywane są sery Baronet o wadze 1 kg, w cenie £32 i z terminami przydatności do spożycia 21 marca, 11 kwietnia, 12 kwietnia i 18 kwietnia 2023 roku, a także sery Mini Baronet o wadze 270 g, kosztujące £9 i z terminem ważności do 22 marca, 10 kwietnia i 18 kwietnia 2023 r. oraz sery Baby Baronet o wadze 200 g.

Agencje UKHSA i FSA wzywają wszystkich mieszkańców UK, którzy kupili sery z podanych wyżej partii do niejedzenia ich i do dokładnego umycia wszystkich powierzchni, z jakimi zakupiony ser miał styczność. Eksperci apelują także, by Wyspiarze upewnili się, że w ich lodówkach utrzymana jest odpowiednia temperatura 5 ° C lub niższa, która ogranicza rozwój wszelkich szkodliwych bakterii.



Friday 24 March - The Cambridge Food Company Limited recalls The Old Cheese Room Baronet and Baby Baronet Soft Cheeses because of the presence of Listeria monocytogenes #FoodAlerthttps://t.co/w6czU00cPtpic.twitter.com/6cx0iM0JWo — Food Standards Agency (@foodgov) March 24, 2023

Zakażenie listeriozą – na czym polega?

Zakażenia listeriozą są nadzwyczaj rzadkie,ale gdy już do nich dojdzie, to są one bardzo poważne. Listeriozę wywołują bakterie Listeria monocytogenes, które są w stanie rozwinąć się w lodówce i które szczególnie chętnie namnażają się w niepasteryzowanym mleku, mrożonych warzywach lub surowych rybach. Listerioza stanowi zagrożenie przede wszystkim dla kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. U osób zdrowych, dysponujących dobrą odpornością, listerioza najczęściej przebiega bezobjawowo. Natomiast w przypadku osób z osłabioną odpornością mogą wystąpić następujące objawy:

gorączka,

dolegliwości ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty lub inne dolegliwości pokarmowe, trwające zwykle 1-3 dni),

dreszcze,

bóle mięśni.

Z kolei u osób starszych wśród objawów mogą się także pojawić:

zaburzenia równowagi,

światłowstręt,

gorączka,

przeczulica,

uczucie splątania.

W razie zaatakowania przez bakterie Listeria monocytogenes ośrodkowego układu nerwowego, objawy przypominają te charakterystyczne dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i obejmują sztywność karku oraz trudność z przygięciem brody do klatki piersiowej.

Jak dochodzi do zarażenia się listeriozą?

Bakterie listeria są wszechobecne – występują one glebie, wodzie, ściekach czy też kiszonkach. Dlatego też zarażenie nimi nie należy do nadzwyczaj trudnych. Bakterie te występują również w następujących produktach spożywczych:

niepasteryzowane mleko;

sery białe (pleśniowe),

tarte żółte sery,

surowe i mrożone mięso,

surowe i wędzone ryby,

surowe warzywa i owoce,

lody,

wyroby garmażeryjne.

Bakterie Listeria monocytogenes mogą namnażać się w temperaturze od 2 do 45 stopni C.

