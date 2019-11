Śmierci 42 dzieci i 3 matek oraz uszkodzenia mózgu u 50 noworodków można było uniknąć - wynika z przecieków dotyczących być może największego skandalu w historii NHS

Fot. Getty

Raport, który wyciekł wczoraj po południu do mediów brytyjskich, ujawnia liczne zaniedbania i „toksyczną” kulturę pracy w Shrewsbury and Telford hospital NHS trust. Dziennikarze już teraz mówią o być może największym skandalu w historii NHS.

W raporcie, który wyciekł właśnie do prasy, czytamy, że przynajmniej 42 dzieci i 3 matki mogły uniknąć śmierci na oddziale położniczym Shrewsbury and Telford hospital NHS w latach 1979 - 2017. Poza tym w tym samym czasie przynajmniej 50 dzieci mogło uniknąć ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.

W dokumencie, do którego jako pierwszy dotarł dziennik „The Independent”, mowa jest o długotrwałej, toksycznej kulturze pracy i opiece okołoporodowej poniżej powszechnie przyjętych norm. W raporcie cytowani są rodzice, którzy na oddziale doświadczyli tragedii i którzy wyznają, że byli traktowani przez personel nieżyczliwie, a także że ich obawy co do przebiegu ciąży/porodu były ignorowane. „Żadne przeprosiny nie będą wystarczające ani adekwatne dla rodzin, które straciły bliskich, a których śmierci można było uniknąć, i których doświadczenie bycia rodzicem zostało zniweczone przez złą opiekę i możliwą do uniknięcia krzywdę” - twierdzi w raporcie Donna Ockenden, odpowiedzialna za dochodzenie w zespole opieki medycznej Shrewsbury and Telford.

Czytaj też: Rodzina polskiej imigrantki - kiedyś najbogatszej kobiety w Australii - walczy o spadek po niej, mimo że ona wciąż żyje

Pierwotnie dochodzeni miało objąć 23 przypadki śmierci dzieci na oddziale położniczym, ale z czasem objęło ono 270 przypadków śmierci dzieci i matek lub poważnego uszkodzenia noworodków. W 22 przypadkach chodzi o urodzenie martwego dziecka, w 3 przypadkach o śmierć płodu w łonie matki, w 17 przypadkach o śmierć dziecka zaraz po porodzie, w 3 przypadkach o śmierć matek, w 47 przypadkach o opiekę poniżej standardów i wreszcie w 51 przypadkach o porażenie mózgowe lub uszkodzenie mózgu u noworodków.

Nie przegap: Wcześniejsza wypłata emerytury 'workplace pension': Czy można odzyskać dotychczasowe składki z powodu przeprowadzki do Polski?