Śmierć w solarium. Martwą kobietę znalazła na łóżku do opalania inna klientka

Fot. Getty

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z solariów w Austrii, gdzie klientka salonu prawdopodobnie zmarła w trakcie opalania się. Na nieprzytomną 50-latkę natknęła się inna klientka, która chciała skorzystać z lamp opalających.

O przykrych zdarzeniach z udziałem solariów słyszymy raczej przy okazji statystyk publikowanych odnośnie zachorowalności na czerniaka. Jednak rzadko kiedy zdarza się, żeby do śmierci klienta doszło w trakcie opalania się promieniami UV w samym solarium. Tym bardziej zatem szokująca wydaje się historia z Deutsch Kaltenbrunn w Austrii, gdzie w solarium zmarła 50-letnia kobieta. Denatka zamknęła się w urządzeniu opalającym ok. godz. 14:30 i została w nim znaleziona martwa ok. godz. 16:45. Makabrycznego odkrycia dokonała inna klientka, która chciała skorzystać z lamp opalających się. Kobieta pomyślała, że w solarium nikogo nie ma, ponieważ mimo zamkniętej pokrywy nikt nie reagował na jej pytania.

Śmierć w solarium nastąpiła z przyczyn naturalnych?

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że śmierć w solarium w Deutsch Kaltenbrunn nastąpiła z przyczyn naturalnych. Funkcjonariusze zrobili oględziny miejsca zdarzenia i nic nie wskazywało na to, by w solarium doszło do przestępstwa. Nie stwierdzono także, by śmierć kobiety nastąpiła na skutek wadliwego urządzenia opalającego. Salon, w którym doszło do tragicznego zdarzenia, złożył na ręce rodziny wyrazy ubolewania.

Podobny przypadek, tylko z udziałem znacznie młodszej kobiety, miał miejsce w 2012 r. w UK. Wówczas w solarium życie straciła Jenna Wilson-Vickers – 26-latka, która przygotowywała się do ślubu. Brytyjscy śledczy ustalili jednak, że do śmierci młodej Brytyjki doprowadziły prawdopodobnie specyfiki, które kobieta wstrzykiwała sobie w celu przyśpieszenia procesu opalania się, a które kupiła w internecie.