Śmierć w Anglii, pogrzeb w Polsce?

artykuł sponsorowany

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym doświadczeniem. Co zrobić, jeśli wydarzy się poza granicami rodzinnego kraju? Jak poradzić sobie z procedurami i formalnościami związanymi z przewiezieniem ciała lub prochów z Wielkiej Brytanii do Polski? Rozmawiamy z Markiem Cichewiczem, Prezydentem Światowej Organizacji Przedsiębiorców Pogrzebowych FIAT-IFTA oraz prezesem firmy BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe.

Co należy zrobić w razie śmierci najbliższej osoby w domu lub szpitalu?

Przede wszystkim trzeba uzyskać dokument zaświadczający o zgonie od lekarza GP lub lekarza ze szpitala, jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu. Na podstawie tego dokumentu należy w ciągu 5 dni zarejestrować śmierć w Register office właściwym dla miejsca, gdzie nastąpiła śmierć. Po rejestracji otrzymuje się certyfikat zezwalający na pochówek lub kremację tzw. Certificate for Burial or Cremation oraz akt rejestracji zgonu tzw. Certificate of Registration of Death (form BD8).

Jeśli chcemy zorganizować pogrzeb w Polsce do przewiezienia ciała za granicę będzie potrzebna również zgoda koronera. Należy o nią aplikować co najmniej kilka dni przed planowanym transportem. Ponadto należy wystąpić o zgodę na transport i pochówek w Polsce do Konsulatu RP (właściwego terytorialnie urzędu konsularnego). Taki dokument uzyskamy nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku i wniesienia opłaty konsularnej. Konieczne jest również wystąpienie o zgodę starosty lub prezydenta miasta w Polsce, w którym zmarły miałby zostać pochowany. Ten dokument wydawany jest do 3 dni roboczych.

Formalności związanych z transportem ciała do Polski jest więc całkiem sporo. Nie każdy, doświadczając straty, jest w stanie dopełnić je samodzielnie. Dlatego warto te usługi powierzyć firmie pogrzebowej wyspecjalizowanej w międzynarodowych przewozach osób zmarłych, doskonale znającej się na przepisach międzynarodowych regulujących te kwestie. Taką firmą jest m.in. firma BONGO. Jako jedni z nielicznych posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w transporcie osób zmarłych na całym świecie i dopełnianiu formalności z tym związanych. Mieliśmy zaszczyt zorganizować ceremonie pogrzebowe wielu znanych i wybitnych osób, zaufało nam tysiące Rodzin.

Czy zawsze przeprowadzenie formalności jest takie proste?

Niestety nie. Życie pisze różne scenariusze. Jeżeli śmierć nastąpiła z nieznanych przyczyn, biuro koronera zleca przeprowadzenie sekcji zwłok a rodzina otrzymuje tymczasowy akt zgonu. Ostateczny akt zgonu zostanie wydany dopiero po kilku miesiącach.

Podsumowując, jeśli śmierć nastąpiła na Wyspach a życzeniem zmarłego było spocząć w Polsce, należy dopełnić formalności zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce?

Tak, formalności należy procedować równolegle w obu krajach - Polsce i Wielkiej Brytanii. Czasami jest to zadanie angażujące dużo czasu i wymagające biegłości w kontaktach z urzędami. Rodzina lub bliscy zmarłego mogą oczywiście zająć się formalnościami samodzielnie, jednak zaangażowanie firmy pogrzebowej będzie niezbędne chociażby na etapie przewozu ciała lub urny z prochami. Zasady przewozu ciał osób zmarłych są szczegółowo uregulowane w prawie pogrzebowym. W przypadku transportu lądowego samochód powinien posiadać wpis o specjalistycznej zabudowie pogrzebowej, natomiast trumna do przewozu międzynarodowego musi posiadać wewnątrz szczelnie zamknięty metalowy wkład. Transport lotniczy lub sprowadzenie urny z prochami także określają odrębne przepisy.

Kto może zająć się formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu Polaka zmarłego w Anglii?

Prawo do sprowadzenia ciała mają krewni (w tym małżonkowie) zmarłej osoby do 4 stopnia pokrewieństwa, ale też inna osoba będąca powiernikiem ostatniej woli wyrażonej na przykład w testamencie. Wszystkie formalności może przeprowadzić również firma pogrzebowa na podstawie stosownego upoważnienia.

Jaki jest koszt przewozu ciała z Wielkiej Brytanii do Polski?

To nie są małe kwoty. Dlatego tak ważne jest zadbanie za życia o stosowne ubezpieczenia, które w razie potrzeby pokryją ten wydatek. Firma BONGO pomaga również w pozyskiwaniu finansowania na przewóz osoby zmarłej. Koszt transportu ciała osoby zmarłej zależy od wielu czynników takich jak odległość na której transportowane jest ciało, konieczności przechowania ciała w chłodni, opłaty za rejestrację dokumentów, czasem także kosztów profesjonalnej kosmetyki pośmiertnej czy odzieży dla osoby zmarłej. Podejmując decyzję o sprowadzeniu ciała do Polski, przed przekazaniem zlecenia do firmy pogrzebowej, zawsze warto poprosić o ramowy kosztorys wraz z wyszczególnieniem jakie dokładnie usługi obejmuje.