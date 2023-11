Styl życia Smaki rodzinnej polskiej kuchni. Polskie wędliny, które możesz kupić w Wielkiej Brytanii

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

W jaki sposób obcokrajowcy oceniają przysmaki polskiej kuchnia? Które wyroby mięsne smakują im najbardziej? Jakie wędliny z naszej ojczyzny można kupić w Wielkiej Brytanii?

Obcokrajowcy doceniają smak polskiej kuchni

O tym, że polskie artykuły spożywcze i tradycyjne dania są wręcz uwielbiane przez obcokrajowców, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednostkowe i subiektywne obserwacje w tym względzie zostały potwierdzone przez obiektywne badania.

W raporcie „Zwyczaje zakupowe i żywieniowe konsumentów” przygotowanym przez instytut badawczy Mands, który ukazał się w jeszcze w 2019 roku, aż 60 proc. obcokrajowców oceniło naszą żywność, jako lepszą od tej w ich rodzinnych stronach. Osoby spoza Polski doceniają bardziej wyrazisty smak i wyższą jakość produktów spożywczych z naszego kraju — te dwa powody były przez nich wymieniane najczęściej.

Co smakuje im najbardziej? W pierwszym rzędzie wskazywali na nabiał, ale na drugim miejscu były wędliny. Polskie szynki, kiełbasy i polędwice zostały docenione za ich smak (na ten aspekt wskazywało 45 proc. ankietowanych), jakość (50 proc.) oraz szeroki wybór (55 proc.)

Jak wędliny, to tylko z Polski

Już nie tylko Włochy i Hiszpania kojarzą się z najlepszymi wędlinami na świecie. Podobne opinie są wydawane o wyrobach wędliniarskich z naszego kraju. Być może Polska nie ma jeszcze takich ikonicznych „marek”, jak jamon serrano z Hiszpanii (szynka serrano czy szynka górska) czy niemniej słynna szynka parmeńska (Prosciutto di Parma) z Włoch, ale w masowej świadomości na całym świecie coraz mocniej zaczyna funkcjonować pojęcie wyrabianej tradycyjnymi metodami wędliny z kraju leżącego nad Wisłą.

I właśnie z polskimi wędlinami marka Sokołów coraz śmielej wchodzi na rynek brytyjski, oferując tamtejszym konsumentom artykuły spożywcze najwyższej jakości. Warto dodać, że tradycje wyrobu wędlin Sokołowa sięgają XIX wieku. W 1899 roku w Poznaniu otwarto pierwszy zakład produkcyjny, a obecnie jest to jedna z najbardziej znanych, najbardziej wartościowych i najchętniej kupowanych marek mięsnych w Polsce.

– Kolega z pracy z Polski daje mi do spróbowania kawałki mięsnych specjałów z jego kraju. Większość z nich jest naprawdę niesamowita w smaku – komentuje mieszkający w UK jeden z użytkowników najpopularniejszego forum dyskusyjnego w internecie. Wypowiedzi w takim tonie możemy znaleźć znacznie więcej. Co najbardziej smakuje mieszkańcom Wielkiej Brytanii? Na jakie polskie wędliny zwracają uwagę i dlaczego?

– Jest taki rodzaj polskiej pieczonej wędliny, który lubię jako okazjonalną niezdrową przekąskę. To rodzaj bekonu. Występuje w postaci małego, podłużnego bloku boczku wieprzowego ze skórką i przebiegającą przez niego odrobiną chrząstki. Może nie brzmi to zachęcająco, ale jak świetnie smakuje z kawałkiem chleba z musztardą – zachwala internauta swojski boczek.

Dosłownie płaczę, to jest takie dobre

Kto wie, może ma na myśli Classic Roasted Bacon od Sokołowa, który jest dostępny w brytyjskich sklepach? Warto w tym miejscu wspomnieć, że boczek można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni, nie tylko jako przekąskę. Świetnie sprawdza się, jako składnik zup, służy jako skwarki do pierogów czy składnik rolady śląskiej.

– Właśnie wziąłem gryza prawdziwej, polskiej kiełbasy. Dosłownie płaczę, to jest takie dobre. To wszystko. Chciałem się tylko podzielić się tą szczęśliwą chwilą z innymi. I pamiętajcie, aby spróbować polskiej kiełbasy, jeśli macie okazję. OK, już skończyłem – w taki sposób inne komentator zachwala prawdziwego klasyka z polskiego stołu.

Ciężko będzie dojść konkretnie, o jaką kiełbasę chodzi. Na rynku brytyjskim dostępna jest Hunter`s Sausage z Sokołowa, a więc kiełbasa wieprzowa, która charakteryzuje się delikatnością i mocnym smakiem podkreślonym przez jałowiec. Może też chodzić o sokołowską suchą krakowską (Dried Krakowska Sausage). Dodajmy, że kiełbasa krakowska (zarówno sucha, jak i zwykła) to bardzo popularne wędliny, o której możecie nie wiedzieć, że jest także wytwarzana i sprzedawana w Austrii i Niemczech.

Osobny akapit warto również poświęcić dwóm innym specjałom z Sokołowa, które również są dostępne na Wyspach. Brytyjskie mamy w poszukiwaniu inspiracji kulinarnych często stawiają na Sokoliki. Parówki drobiowo-cielęce świetnie sprawdzają się w roli kolacji dla najmłodszych. Z kolei Stówki to parówki w 100% procentach (stąd ich nazwa!) przygotowane z mięsa (drobiowego lub wieprzowego).

Jest to propozycja dla osób, które cenią sobie najwyższą jakość w swojej kuchni. Ze względu na to, że nie zawierają nie zawierają dodatku glutaminianu monosodowego, barwników i fosforanów świetnie sprawdzą się na stole tych, którzy stawiają na zdrowy styl życia.

Grafiki użyte w tekście należą do domeny publicznej CC0 lub zostały dostarczone przez markę Sokołów.