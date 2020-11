Słynny "Rozpruwacz z Yorkshire" nie żyje - Peter Sutcliffe odmówił leczenia na COVID-19

13 listopada 2020 roku zmarł Peter Sutcliffe. Słynny seryjny zabójca znany jako "Yorkshire Ripper" ("Rozpruwacz z Yorkshire") stał się ofiarą epidemii koronawirusa. 74-latek zakaził się Covid-19 i odmówił leczenia.

Jak czytamy na łamach BBC przyczyną śmierci jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii było Covid-19. Peter Sutcliffe miał zakazić się koronawirusem podczas odbywania swojej kary w więzieniu HMP Frankland w hrabstwie Durham, gdzie został przeniesiony w 2016 roku. Gdy okazało się, że jest chory na Covid-19 lekarze chcieli podjąć leczenie. 74-latek się jednak na to nie zgodził. Dlaczego? Tego nie wiemy. Wkrótce potem umarł, a głos w sprawie jego śmierci zabrały osoby, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez zbrodnie Sutcliffe`a w przeszłości. Syn pierwszej ofiary mordercy stwierdził, że ta śmierć przyniesie mu "jakieś zamknięcie". Były policjant Bob Bridgestock, który badał jego sprawę, dodał, że "nie będzie ronił łez" po jego zgonie.

Kim był "Rozpruwacz z Yorkshire"?

Kim był i co zrobił słynny "Yorkshire Ripper"? Peter William Sutcliffe, znany jako Rozpruwacz z Yorkshire w latach 1975-1980 zamordował trzynaście kobiet w okolicach Leeds, siedem innych zaś okaleczył.

Postrzegany w szkole jako samotnik, zakończył edukację mając piętnaście lat. Po opuszczeniu szkoły chwytał się różnych robót – przez jakiś czas był grabarzem, w końcu otrzymał pracę w lokalnej fabryce, na nocnej zmianie. W 1966 roku poznał Sonię Szurmę, którą osiem lat później, 10 sierpnia 1974 r. poślubił. Później podjął pracę, jako kierowca ciężarówki, jego żona zaczęła pracę w szkole, a w 1977 przeprowadzili się do wspólnego domu w Heaton, Bradford.

Ile kobiet zamordował?

Pierwszy znany atak Sutcliffe’a na kobietę miał miejsce w Keighley, nocą 5 lipca 1975. Ofiarą była trzydziestosześcioletnia Anna Rogulskyj, którą Sutcliffe ogłuszył młotkiem, po czym pociął jej brzuch nożem. Ofiara przeżyła. Atak, który miał miejsce 30 października 1975 roku w Leeds, a jego ofiarą była dwudziestoośmioletnia Wilma McCann, był pierwszym atakiem ze skutkiem śmiertelnym w karierze mordercy znanego później jako "Rozpruwacz z Yorkshire"...

W sumie Sutcliffe między 1975 a 1980 zabił trzynaście kobiet. Mężczyzna zabijał, bo jak sam później przyznał wypełniał "misję powierzoną przez Boga". Wierzył, że morduje prostytutki (trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie jego ofiary nimi były!).

Jaki wyrok sąd wydał w sprawie Sutcliffe`a?

22 maja 1981 roku Sutcliffe został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazany na dożywotnie więzienie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po trzydziestu latach.

Sutcliffe’a osadzono w więzieniu Parkhurst. Jednak doktor David Cooper i profesor John Gunn uznali iż, jako chory psychicznie, powinien zostać przeniesiony do szpitala psychiatrycznego Broadmoor, przeznaczonego dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. 10 stycznia 1983 roku jeden z więźniów, James Costello, zaatakował Rozpruwacza tnąc mu twarz kawałkiem stłuczonego kubka. Mimo to Home Office odrzucało prośby o przeniesienie Sutcliffe’a do Broadmoor.

Ostatecznie Rozpruwacz stał się pacjentem tego przybytku 27 marca 1984 r.

Podczas pobytu w Broadmoor został zaatakowany dwukrotnie. Raz więzień przyznający się do nienawiści do przestępców seksualnych próbował Sutcliffe’a udusić, za drugim razem napastnik próbował wykłuć mu oczy flamastrem.

