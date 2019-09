Słynne biuro podróży Thomas Cook ogłosiło bankructwo! Rząd brytyjski rozpoczął największą w historii operację sprowadzenia mieszkańców Wysp do domów

Fot. Getty

Najstarsze biuro podróży na świecie Thomas Cook ogłosiło upadłość w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na zorganizowanych wakacjach z biurem przebywa obecnie 600 tys. ludzi na całym świecie, w tym blisko 150 tys. klientów z Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski rozpoczął właśnie operację „Matterhorn” - operację ściągnięcia Brytyjczyków do domów większą od jakiegokolwiek tego typu przedsięwzięcia w czasie II wojny światowej.

Choć o problemach finansowych brytyjskiego biura podróży Thomas Cook mówiło się już od dawna, to teraz wszelkie złudzenia na uratowanie jednej z najbardziej znanych marek turystycznych na świecie prysły. Fiaskiem zakończyły się ostatecznie weekendowe rozmowy dotyczące pomocy finansowej dla biura podróży, w związku z czym Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) oznajmił dziś rano, że słynny touroperator „zaprzestał działalności ze skutkiem natychmiastowym”.

<< DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT >> KLIKNIJ TUTAJ >>

Po ogłoszeniu upadłości 178-letniego biura podróży Thomas Cook, rząd brytyjski przystąpił do operacji „Matterhorn”, czyli do największej w historii UK operacji sprowadzenia Brytyjczyków do domów. Szacuje się, że obecnie za granicą na zorganizowanych wakacjach z Thomas Cook przebywa ok. 150 tys. klientów z UK, a sprowadzenie ich do kraju będzie kosztować Londyn nawet 750 mln dolarów. Rząd, przy współpracy z CAA, wynajął w niedzielę dziesiątki samolotów czarterowych, z których część wyleciała już za ocean.

Zobacz też: Przewóz zwierząt, towarów i gotówki po Brexicie: Zobacz, jakie zasady będą obowiązywać przy przekraczaniu granicy UK

A oto najważniejsze informacje dla klientów Thomas Cook, którzy przebywają w tym momencie na wakacjach albo którzy mają zaplanowany urlop z biurem podróży w najbliższym czasie:

Osoby, które przebywają właśnie za granicą na zorganizowanych wakacjach z Thomas Cook:

Pozostaną na wakacjach tak długo, jak to tylko możliwe, w ramach wykupionej przez nich wycieczki;

Wrócą do UK samolotami podstawionymi przez Civil Aviation Authority zgodnie z regulacjami Air Transport Organiser’s Licence (Atol). W niektórych przypadkach pasażerowie mogą wylądować na innych lotniskach, niż pierwotnie wskazane w harmonogramie wycieczki, ale do miejsc docelowych dowiozą ich wtedy specjalne autokary;

Nie będą zmuszone do poniesienia żadnych dodatkowych kosztów swoich wakacji – wszelkie zobowiązania biura podróży pokryje bowiem rząd;

Pasażerom, którzy posiadają jedynie bilet na samolot Thomas Cook, linie lotnicze takie jak British Airways, Virgin Atlantic, Norwegian, United, American Airlines czy Delta zaproponują tzw. taryfy „ratujące”. Następnie klienci Thomas Cook będą mogli zażądać zwrotu pieniędzy za oryginalny lot od banku lub agencji ubezpieczeniowej.

Nie przegap: Paszport, dowód osobisty i prawo jazdy po Brexicie: Zobacz, jakie dokumenty będą obowiązywać przy wjeździe do UK

Osoby, które nie wyleciały jeszcze na wakacje z Thomas Cook: