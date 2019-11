Słynna świąteczna ciężarówka Coca-Coli rozpoczyna trasę po Wielkiej Brytanii. Zobacz, jakie miasta w tym roku odwiedzi

35-letni Polak zginął zmiażdżony przez samochód ciężarowy. Do wypadku doszło po tym, jak pozostawiony na parkingu przy stacji paliw pojazd z niewyjaśnionych przyczyn stoczył się do tyłu. Jak informuje...

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta... W Wielkiej Brytanii nie ma się co spodziewać pięknego białego puchu zalegającego na ulicach, więc jedną z najbardziej charakterystycznych zapowiedzi sezonu bożonarodzeniowego...

Pewna 30-letnia Brytyjka wypijała od 4 do 10 litrów Coca-Coli dziennie i zmarła w wyniku hiperkaliemii, która wywołuje niedotlenienie tkanek i odwodnienie.

9 grudnia w kościołach na Ealingu, Tooting, Angel i w Portsmouth (na specjalną prośbę polskiej społeczności z tego miasta) będziemy rozdawać świąteczny numer Polish Express. Wiąże się to także ze szczególnym...

Koniec z Coca-Colą Zero w UK – pierwsza ofiara sugar tax?

Kosztem 10 milionów funtów jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek napojów gazowanych zmieni swoją nazwę. Z Wielkiej Brytanii zniknie Coca-Cola Zero i pojawi się… Coca-Cola Zero Sugar. Co jest powodem...