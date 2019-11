Służby znalazły 25 osób w ciężarówce – chłodni zmierzającej do UK! Tragedia z Essex nie odstraszyła imigrantów

Fot. Twitter

Mimo tragicznej śmierci w zeszłym miesiącu 39 Wietnamczyków, zamkniętych w ciężarowce – chłodni i znalezionych dopiero w Essex, imigranci wciąż podejmują śmiertelnie niebezpieczne próby dostania się nielegalnie do Wielkiej Brytanii. Służby właśnie znalazły 25 osób ukrytych w ciężarówce – chłodni zmierzającej na promie z Holandii do południowo – wschodniej Anglii.

Do odkrycia nielegalnych imigrantów doszło wczoraj wieczorem w jednej z naczep płynących promem Britannia Seaways (duńskiego operatora DF) z holenderskiego portu Vulcaanhaven do portu Felixstowe, położonego w Anglii południowo – wschodniej. Zaraz po stwierdzeniu obecności nielegalnych imigrantów na pokładzie, w odległości kilku kilometrów od brzegu, prom zrobił zwrot i popłynął do najbliższego holenderskiego portu Vulcaanhaven.

Czytaj też: Jak przemytnicy ukrywają ludzi w ciężarówkach, by nie wykryły ich kamery termiczne?

Na miejscu szybko pojawiło się ok. 20 karetek pogotowia, które udzieliły pomocy zmarzniętym imigrantom. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na naczepie schowanych było 26 osób, z których jedna zmarła. 2 osoby zostały zabrane do szpitala z objawami hipotermii, natomiast pozostałym „pasażerom na gapę” nic poważniejszego się nie stało.

Przypomnij sobie: Kierowca ciężarówki, w której znaleziono 39 ciał, jednak wiedział, że nielegalnie przewozi ludzi na naczepie? Postawiono mu kilkadziesiąt zarzutów

- Załoga odkryła, że na pokładzie znajdowali się ludzie, gdy prom znajdował się kilka kilometrów od brzegu – poinformował rzecznik lokalnej policji. Nie wiadomo jednak na razie, jakiej narodowości byli nielegalni imigranci znalezieni w ciężarówce-chłodni.