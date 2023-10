Zdrowie Służby w Anglii postawione w stan gotowości. Chodzi o „inwazję” pluskiew we Francji

Władze Eurostar i TfL informują, że bacznie przyglądają się sytuacji we Francji związanej z domniemaną „inwazją” pluskiew. W razie pojawienia się insektów w pociągach będą natychmiast zlecać profesjonalną dezynsekcję wagonów. Sprawa nie jest błaha, ponieważ we Francji mnożą się doniesienia o pojawieniu się pluskiew w miejscach publicznych. Nie tylko w transporcie publicznym, ale także np. w kinach.

Anglicy przygotowują się na zwalczanie pluskiew

Media we Francji donoszą, że pluskwy były widziane przez pasażerów m.in. w pociągach metra w Paryżu, w pociągach TGV, w pociągach kolejki na lotnisko Charles De Gaulle, a także np. w kinach. Poza tym ze względu na pojawienie się pluskiew zamknięte zostały we Francji dwie szkoły – jedna w Marsylii i druga w Villefranche-sur-Saone pod Lyonem.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją po drugiej stronie kanału La Manche, władze Eurostar, oferującego przewozy na trasie Londyn – Paryż, a także władze TfL zapowiedziały dokładniejszy monitoring sytuacji. Na razie firmy zajmujące się sprzątaniem i odkażaniem wagonów pociągów dalekobieżnych i pociągów metra nie natknęły się na insekty. Ale jeśli by do tego doszło, to pociągi mają być poddawane profesjonalnej dezynsekcji.

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów jest zawsze naszym priorytetem. A obecność owadów, takich jak pluskwy, jest w naszych pociągach niezwykle rzadka. Powierzchnie tekstylne we wszystkich naszych pociągach są regularnie czyszczone. Obejmuje to czyszczenie wtryskiem gorącej wody i czyszczenie ekstrakcyjne. Jest to bardzo skuteczne w eliminowaniu insektów – zaznaczył rzecznik Eurostar.

Pasażerowie metra w Londynie mogą czuć się bezpieczni

Również władze TfL uspokajają, że nie ma na razie żadnego zagrożenia dla pasażerów metra w Londynie. TfL otrzymało informacje od zaniepokojonych londyńczyków o tym, że „inwazja” pluskiew może rozprzestrzenić się z Francji do Anglii. Jednak dotychczas w wagonach nie natrafiono na żadne insekty. – Nic nie wiemy o jakichkolwiek ogniskach epidemii w Londynie. Ale będziemy monitorować naszą sieć i kontynuować rygorystyczne i dokładne sposoby czyszczenia. Te, jak udowodniono, utrzymują czystość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych pociągów – zaznaczył rzecznik TfL.

