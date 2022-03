Śluby cywilne w plenerze w UK zostaną zalegalizowane na stałe

Fot: Pexels

Brytyjski rząd potwierdził we wtorek 15 marca 2022 roku, że tymczasowe środki wprowadzone podczas pandemii dotyczące ślubów cywilnych w plenerze "będą kontynuowane bezterminowo".

Decyzja w tej sprawie zapadła po otrzymaniu „przytłaczającego wsparcia” ze strony opinii publicznej, przedstawicieli poszczególnych grup wyznaniowych oraz branży ślubnej. Według danych, na jakie powołuje się portal "The Evening Standard" aż 96% mieszkańców UK popiera nowe prawodawstwo w tej materii. Możliwość urządzenia ceremonii ślubnej "pod chmurką", ale w miejscu, które otrzymało odpowiednią licencję, będzie możliwe w Anglii i Walii. Dodajmy, iż władze UK zapowiadają, że podobne zmiany dotkną również ceremonie o charakterze religijnym. Pojawią się one w „odpowiednim czasie”.

Możliwość zawarcia ślubu "pod chmurką" w UK pozostanie także po pandemii

Przypomnijmy, do tej pory, a raczej do wybuchu pandemii koronawirusa, śluby cywilne mogły odbywać się wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Ze względu na wprowadzone restrykcje covidowe umożliwiono jednak zawieranie małżeństw na zewnątrz, na terenie należącym do licencjonowanego lokalu. Dla wielu młodych par oznacza to znacznie większe możliwości wyboru świętowania tego wyjątkowego dnia.

"Ślub jest jednym z najważniejszych dni w życiu człowieka i słuszne jest, aby pary miały większy wybór w sposobie świętowania" - komentował minister sprawiedliwości Tom Pursglove. "Wprowadzone reformy umożliwią parom organizowanie bardziej spersonalizowanych ceremonii i jednocześnie zapewnią mile widziany impuls dla sektora ślubnego".

Takie rozwiązanie przyspieszy ożywienie w ramach branży ślubnej

Trzeba również dodać, że wprowadzenie na stałe możliwości zawarcia ślubu "pod chmurką" przyspieszy ożywienie w ramach branży ślubnej. Ten sektor mocno ucierpiał w trakcie pandemii koronawirusa. Brytyjski przemysł ślubny jest wart około 10 miliardów funtów rocznie.