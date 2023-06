Ślub zamienił się w tragedię. Autokar z gośćmi weselnymi roztrzaskał się we mgle [wideo]

Aż 10 osób nie żyje, a 25 trafiło do szpitala w wyniku wypadku autokaru wiozącego 50 gości weselnych, który rozbił się w niedzielę przed północą w Australii. Policja aresztowała 58-letniego kierowcę.

„Bajkowy” ślub Madeleine Edsell i Mitchella Gaffney’a zamienił się w tragedię, gdy w czasie powrotu z wesela autokar z gośćmi miał wypadek w gęstej mgle w Hunter Valley w Nowej Południowej Walii w Australii.

Na konferencji prasowej w Canberze policjant powiedział: „Ludzie wynajmują autokar na wesela, aby zapewnić swoim gościom bezpieczeństwo, a to tylko zwiększa niewyobrażalny charakter tej tragedii”.

Jeden z gości weselnych powiedział 7News, że dzień był „bajkowy”, dopóki nie pojawiły się wieści o katastrofie i „wszyscy zaczęliśmy panikować”.

Policja nadal pracuje nad identyfikacją ofiar wypadku i kontaktem z najbliższymi. W oświadczeniu napisano: „Rodzina i przyjaciele osoby, która mogła być w autokarze, proszeni są o kontakt z posterunkiem policji w Cessnock”.

